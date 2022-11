Wer überträgt USA-Wales live in TV und Stream?

Zum Auftakt der WM 2022 in Katar muss die US-amerikanische Nationalmannschaft gegen Wales ran. Doch wer überträgt den ersten Auftritt der US-Boys live in TV und Stream?

Beim BVB zu häufig verletzt: Giovanni Reyna will mit dem US-Team in Katar durchstarten. imago images

Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland haben die US-Amerikaner vor dem TV-Bildschirm verfolgt. Umso heißer ist die Mannschaft von Trainer Gregg Berhalter (einst Kapitän bei Energie Cottbus und 1860 München) nun, die Endrunde in Katar aufzumischen. Zum Auftakt geht es am Montag (20 Uhr) gegen Wales. Ein Favorit ist nicht auszumachen, wenn die US-Boys als 16. der FIFA-Weltrangliste auf den 19. treffen.

Spannend zu sehen sein wird, welche Mannschaft in diesem Auftaktmatch die Führung sowie Ballkontrolle übernehmen "muss". Das US-Team um McKennie, Pulisic, Reyna & Co. besticht durch hohe Geschwindigkeit, die vor allem im Umschaltspiel zum Tragen kommen soll. Einen ähnlichen Plan verfolgt Wales um Superstar Gareth Bale, der am liebsten viel Wiese vor sich hat. Weil Geschwindigkeit gerade in der Abwehr der Berhalter-Elf ein Problem ist, braucht es die richtige Balance aus Offensivlust und defensiver Stabilität.

Bei der vergangenen EM war für Wales nach dem Achtelfinale (0:4 gegen Dänemark) Endstation, diesmal will das Team von Coach Rob Page bestenfalls höher hinaus. Angesichts des abschließenden Gruppenspiels gegen Favorit England bekommt das Auftaktmatch, dem die Begegnung gegen den Iran folgt, eine noch größere Bedeutung.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen überträgt das ZDF die Begegnung. Die Übertragung beginnt 35 Minuten vor Anpfiff, aus dem ZDF-WM-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg melden sich Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein im Wechsel - ihnen zur Seite stehen die WM-Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker sowie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Kommentieren wird das Spiel Claudia Neumann. Parallel zur Übertragung im TV ist das Spiel auch im ZDF-Stream zu sehen.

Wer ein kostenpflichtiges "Magenta TV"-Abonnement besitzt, kann sich das Spiel zwischen den USA und Wales alternativ auch beim Pay-TV-Sender anschauen. Mit einem sogenannten Magenta-TV-Flex-Abonnement können Fußball-Fans die Spiele für zehn Euro monatlich live verfolgen.