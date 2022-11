Wer überträgt Uruguay-Südkorea live in TV und Stream?

Am fünften Turniertag starten auch Uruguay und Südkorea in die WM in Katar. Ab 14 Uhr treffen die beiden Nationen aufeinander. Wer überträgt das Premierenspiel der Gruppe H in TV und Stream?

Hat gute Erinnerungen an eine WM-Partie gegen Südkorea: Luis Suarez. IMAGO/Agencia EFE