Wer überträgt Union Berlin gegen Sporting Braga live im TV & Stream?

Beim ersten Auftritt in der Champions League mussten sich die Köpenicker Real Madrid geschlagen geben, nun steht das nächste Gruppenspiel an. Wo wird die Partie Union Berlin gegen Sporting Braga übertragen?

Die Eisernen in der Königsklasse: Union Berlin empfängt am Dienstagabend Sporting Braga. IMAGO/Alberto Gardin

Erst tief in der Nachspielzeit erlöste Jude Bellingham Real Madrid beim Champions-League-Auftakt gegen Union Berlin, das erstmals in seiner Vereinshistorie in der Königsklasse unterwegs ist. Auf die Köpenicker wartet am kommenden Dienstag, den 3. Oktober, das nächste Duell im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb: Sporting Braga ist ab 18.45 Uhr zu Gast - jedoch nicht wie gewohnt im Stadion an der Alten Försterei.

Union trägt Champions-League-Heimspiele im Olympiastadion aus

"Nach intensivem Austausch" hatten sich die Unioner Verantwortlichen um Klubpräsident Dirk Zingler nämlich Anfang Juli dazu entschieden, die Heimspiele in der Champions League im Berliner Olympiastadion auszutragen. Die Heimspielstätte von Stadtrivale Hertha BSC bietet im Vergleich zum Unioner Stadion insbesondere den Vorteil, mehr Fans der Eisernen ein Live-Erlebnis ihres Vereins in der Königsklasse zu ermöglichen.

"Im Kern haben wir mit unserer Entscheidung die Möglichkeit, allen Unionern Karten für diese Spiele anbieten zu können, über die Möglichkeit gestellt, diese Spiele vor einer eher kleinen Gruppe von Unionern an der Alten Försterei auszutragen", so Zingler, der ausführte: "Jedem unserer über 56.000 Mitglieder nun die Möglichkeit einzuräumen, diese besonderen Spiele in der Champions League live erleben zu können, halten wir für die richtigere Entscheidung." Auch die Alte Försterei bleibt derweil jedoch nicht ungenutzt und gilt als Austragungsort der Youth-League-Heimspiele des Berliner Nachwuchses.

Union Berlin gegen Sporting Braga - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Zum Thema Wer überträgt die Königsklasse 2023/24?

Wo wird Union Berlin gegen Sporting Braga übertragen?

Zuschauer, die die Partie von zu Hause aus verfolgen möchten, können dies über die Streamingplattform DAZN tun. Der kostenpflichtige Anbieter startet seine Übertragung mit der Vorberichterstattung um 18.15 Uhr, durch die Moderator Tobi Wahnschaffe führen wird. Mit dem Anpfiff übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Tim Borowski am Mikrofon.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Union Berlin gegen Sporting Braga).

Die Partie Union Berlin gegen Sporting Braga im Überblick:

Partie: 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga, 2. Gruppenspieltag (Champions League 2023/24)

Datum: Dienstag, 3. Oktober 2023

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung: DAZN