Wer überträgt Ungarn gegen die Schweiz heute live im TV & Stream?

Nachdem Deutschland bereits am Freitag die EM gegen Schottland eröffnete, starten nun auch die verbliebenen Gruppengegner ins Turnier. Wo wird die Partie Ungarn gegen die Schweiz übertragen?

Der Ball rollt bei der Europameisterschaft in Deutschland: Nach dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland steht das zweite Spiel in Gruppe A an. Am Samstag, den 15. Juni, treten die beiden deutschen Gruppengegner Ungarn und die Schweiz gegeneinander an. Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion in Köln, das für die Dauer der EM zum "Cologne Stadium" umgetauft wurde, ist um 15 Uhr.

Viele bekannte Gesichter aus der Bundesliga

In Deutschland spielen die beiden Mannschaften erstmals bei einer Europameisterschaft gegeneinander - das einzige Aufeinandertreffen bei einem großen internationalen Turnier datiert sogar aus dem Jahr 1938 (WM in Frankreich). In diesem Jahr werden vermutlich auch viele aktive sowie ehemalige Deutschland-Legionäre in Köln eine wichtige Rolle spielen.

Insgesamt stehen 13 Spieler aus der Bundesliga in den Aufgeboten der beiden Nationalmannschaften - sechs bei der Schweiz rund um Gregor Kobel und Granit Xhaka sowie sieben bei der Mannschaft aus Zentraleuropa, bei der beispielsweise die Leipziger Peter Gulacsi und Willi Orban tragende Rollen einnehmen. Zudem kehren etwa in Ungarns Dominik Szoboszlai oder dem Schweizer Yann Sommer viele weitere Spieler zurück in ihre einstige fußballerische Heimat.

Als Gruppenerster vor Serbien qualifizierte sich Ungarn souverän für die Teilnahme an der europäischen Endrunde und vertritt sein Land bereits zum dritten Mal in Folge bei der Europameisterschaft. Die Nati hingegen mühte sich mit 17 Punkten aus zehn Spielen in einer ausgeglichen Gruppe durch die Qualifikation und konnte nur drei der letzten zehn Spiele gewinnen.

Ungarn gegen die Schweiz - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt das Spiel Ungarn gegen die Schweiz?

Das Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz ist das erste von insgesamt fünf Exklusivspielen von MagentaTV. Nur mit einem Abonnement beim kostenpflichten Anbieter kann das Spiel von den Zuschauern geschaut werden. Sowohl im Pay-TV als auch im Livestream beginnt die Vorberichterstattung um 13.30 Uhr, Christian Straßburger wird das Spiel ab 15 Uhr kommentieren.

Der Überblick

Partie: Ungarn gegen die Schweiz, Europameisterschaft 2024, 1. Spieltag

Datum: Samstag, 15. Juni 2024, 15 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Berlin

Übertragung: MagentaTV