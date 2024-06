Wer überträgt Türkei gegen Portugal live im TV & Stream?

Die Türkei und Portugal haben zum Auftakt ihrer EM-Gruppe jeweils einen Dreier eingefahren - nun geht es im direkten Duell um einen wichtigen Schritt Richtung Gruppensieg. Hier gibt es alle Infos, wo die Partie im TV und Stream übertragen wird.

Am heutigen Samstag, den 22. Juni 2024, steigt das Duell zwischen der Türkei und Portugal. Anstoß im Topspiel der Gruppe F ist um 18 Uhr in Dortmund.

Wichtiger Schritt Richtung Gruppensieg?

Beide Teams sind mit einem Erfolgserlebnis in die EM 2024 gestartet. Während Portugal allerdings nicht überzeugte und gegen Tschechien einen Lucky Punch in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg benötigte, gewann die Türkei ein furioses Spiel gegen EM-Neuling Georgien mit 3:1.

Damit belegen die Türken nach dem ersten Spieltag Platz 1 in Gruppe F, Portugal folgt dahinter auf Platz 2. Je nachdem, wie das frühe Spiel am Samstagnachmittag zwischen Georgien und Tschechien endet (15 Uhr, LIVE! bei kicker), könnte es am Abend bereits um den Gruppensieg gehen.

Sicher ist, dass dem Sieger sein Achtelfinal-Ticket nicht mehr zu nehmen ist. Genug Ansporn für die Türkei um Kapitän Hakan Calhanoglu und Portugal mit Cristiano Ronaldo, Höchstleistungen abzuliefern. Den "Heimvorteil" in Dortmund werden sicherlich die Türken auf ihrer Seite haben.

Wo wird Türkei gegen Portugal übertragen?

Für die Übertragung der Partie Türkei gegen Portugal ist das ZDF verantwortlich. Um 17.05 Uhr startet die Vorberichterstattung, pünktlich zum Anstoß um 18 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt aus Dortmund. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Zudem habt ihr die Möglichkeit, das Spiel auf MagentaTV zu schauen. Der Pay-TV-Anbieter hat alle 51 Spiele der EM 2024 im Angebot, einige davon sogar exklusiv.

Der Überblick

Partie: Türkei gegen Portugal, EM 2024, 2. Spieltag, Gruppe F

Datum: Samstag, 22. Juni 2024, 18 Uhr

Ort: BVB-Stadion Dortmund

Übertragung: ZDF, MagentaTV