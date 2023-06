Wer überträgt Tschechien gegen Deutschland live in TV und Stream?

Ernüchterung machte sich beim DFB-Nachwuchs nach dem 1:1 gegen Israel breit. Im zweiten Vorrunden-Spiel gegen die tschechische Auswahl soll der erste Sieg des Turniers gelingen. Wo läuft die Partie zwischen Tschechien und Deutschland?

Am Sonntag startet die deutsche U-21-Nationalmannschaft den zweiten Versuch, drei Punkte einzusammeln. In der Adjarabet Arena in Batumi trifft die DFB-Elf auf Tschechien, das nach der 0:2-Niederlage gegen England mit null Punkten ins Spiel geht. Anpfiff der Partie ist wie schon am ersten Vorrunden-Spieltag um 18 Uhr (LIVE! bei kicker) deutscher Zeit.

45 Minuten Überzahl und zwei Elfmeter reichten der Mannschaft von Antonio Di Salvo nicht, um gegen Kontrahent Israel als Sieger vom Platz zu gehen. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel im georgischen Kutaisi. Ein Ergebnis über das sich die Israelis ausgelassen freuten, während der DFB-Nachwuchs sich über "einen vergebenen Sieg" (Di Salvo, Anm. d. Red.) ärgerte.

Rassistische Kommentare gegen Moukoko und Ngankam

Doch nicht nur mit dem Sportlichen hatte die deutsche Mannschaft im Nachgang des Spiels zu kämpfen. Die beiden Elfmeterschützen Youssoufa Moukoko und Jeesic Ngankam sahen sich in den sozialen Medien mit rassistischen Kommentaren konfrontiert. So kommentierten einige User auf Instagram Moukokos aktuellen Beitrag mit Affen-Emojis und äußerten sich rassistisch gegenüber dem 18-Jährigen. "Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche, wenn wir verlieren, sind wir die Schwarzen, dann kommen die Affen-Kommentare. Solche Dinge gehören einfach nicht zum Fußball", äußerte sich ein sichtlich getroffener Moukoko in der Mixed Zone.

Entscheidend wird nun sein, wie das gesamte Team sowohl mit der sportlichen Lage als auch der Rassismus-Problematik umgeht. Klar ist aber, dass gegen Tschechien ein Sieg benötigt wird. Sonst könnte am letzten Vorrunden-Spieltag ein Szenario drohen, in dem die DFB-Auswahl das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand hat.

Wer überträgt Tschechien gegen Deutschland?

Das U-21-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien wird live und exklusiv von "Sat.1" übertragen. Ab 17.30 Uhr überträgt der private Fernsehsender live aus Batumi in Georgien. Als alternative Möglichkeit kann die Partie ebenfalls über "ran.de" gestreamt werden.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker LIVE!-Ticker (Tschechien gegen Deutschland).

Der Überblick

Partie: Tschechien gegen Deutschland, 2. Vorrunden-Spieltag, U-21-Europameisterschaft 2023

Datum: Sonntag, 25. Juni

Anstoßzeit: 18 Uhr

Ort: Adjarabet Arena (Batumi)

Übertragung: Sat.1/ran.de

Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)