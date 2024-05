Wer überträgt Tottenham gegen Frankfurt live im TV und Stream?

Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt sehen sich schon nach acht Tagen wieder. Wer überträgt das Champions-League-Duell live im TV und Stream?

Tottenham gegen Frankfurt. So hieß das Duell bereits in der vergangenen Woche am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Nun trifft die Eintracht am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gleich wieder auf die Spurs - diesmal in London. Dort will der Bundesligist erneut etwas Zählbares mitnehmen. Beim 0:0 gegen Tottenham gab es ja zuletzt immerhin einen Punkt.

Dabei war für Frankfurt, das als Außenseiter in die Partie gegangen war, tatsächlich sogar noch mehr drin. Die Adler kamen im Deutsche-Bank-Park zu einigen guten Gelegenheiten, während Kevin Trapp zwischen den Pfosten quasi beschäftigungslos blieb.

In Gruppe D geht es aktuell sehr eng zu. Den Letzten, Olympique Marseille, und den Ersten, Sporting Lissabon, trennen gerade einmal drei Punkte. Die Eintracht steht mit vier Zählern derzeit auf Platz drei und ist damit punktgleich mit Tottenham. Mit einem Auswärtserfolg in der britischen Hauptstadt könnte das Team von Oliver Glasner ein Ausrufezeichen setzen.

DAZN überträgt Tottenham gegen Frankfurt live im TV und Stream

Wie immer können Fußballfans die Begegnung auch von zuhause aus verfolgen. Da "Amazon Prime Video" auch an diesem Spieltag nur eine Partie exklusiv live zeigen darf und die Wahl auf Dortmund gegen Sevilla gefallen ist, läuft das Spiel zwischen Tottenham und Frankfurt bei DAZN live im Stream. Das Hinspiel in Frankfurt war noch auf "Amazon Prime Video" zu sehen gewesen.