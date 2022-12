Wer überträgt Südkorea-Portugal live in TV und Stream?

Während Portugal durch den Sieg gegen Uruguay schon sicher im Achtelfinale ist, braucht Südkorea einen Sieg, um Restchancen zu wahren. Wer überträgt das Aufeinandertreffen live?

Durch den Erfolg gegen Uruguay geht Portugal ohne Druck ins letzte Gruppenspiel. Die Seleção ließ dem Auftaktsieg gegen Ghana (3:2) ein 2:0 gegen die Südamerikaner folgen und steht dadurch schon vor der Partie gegen die Südkoreaner im Achtelfinale.

Die Taegeuk Warriors hingegen haben die K.-o.-Runde nicht mehr in der eigenen Hand. Eine bessere Ausgangslage verpassten die Südkoreaner am vergangenen Spieltag gegen Ghana: Gegen die Black Stars unterlagen die Asiaten, obwohl Gue-Sung Cho zwischenzeitlich mit einem Doppelschlag einen Zwei-Tore-Rückstand wettmachte, mit 2:3.

Südkorea braucht Unterstützung von Uruguay

Durch den Sieg rangieren die Ghanaer vor dem abschließenden Spieltag mit drei Zählern auf Platz zwei. Dahinter folgen Südkorea (Tordifferenz von -1) und Uruguay (Tordifferenz von -2) mit jeweils einem Punkt. Damit ist auch klar, dass den punktverlustfreien Portugiesen schon ein Unentschieden für den Gruppensieg genügt. Aus diesem Grund wird Trainer Fernando Santos wohl die Partie nutzen, um einigen seiner Stammspieler eine Pause zu gönnen.

Bislang trafen die beiden Länder erst einmal bei einer WM aufeinander - 2002 feierten die Südkoreaner einen Überraschungssieg am 3. Spieltag und sicherten sich damit Platz eins in der Gruppe, Portugal hingegen schied als Dritter aus. Eine solche Sensation braucht Südkorea auch am Freitag (16 Uhr) im Education City Stadium, um erstmals seit 2010 wieder in die K.-o.-Phase einzuziehen.

In Deutschland wird das abschließende Gruppenspiel von Cristiano Ronaldo und Co. lediglich im Stream bei "Magenta TV" übertragen. Es ist eines von 16 exklusiven Spielen, das nur bei "Magenta TV" live zu sehen ist.