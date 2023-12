Wer überträgt Stuttgart gegen BVB live im TV & Stream?

Im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt es zum Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Wo wird die Partie live im TV & Stream übertragen?

Im Jahresendspurt wird den Bundesliga-Profis fast keine Pause gegönnt. Am Mittwoch, den 6. Dezember (20.45 Uhr), steht für den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund das Achtelfinale im DFB-Pokal an. Auf dem Weg dorthin haben die Schwaben Regionalligist Balingen (4:0) und Union Berlin (1:0) ausgeschaltet, der BVB behielt in der 1. Runde ebenfalls gegen einen Regionalligisten (6:1 beim TSV Schott Mainz) die Oberhand und besiegte danach Hoffenheim (1:0).

Das Viertelfinale geht an vier unterschiedlichen Spieltagen über die Bühne (30./31. Januar sowie 6./7. Februar 2024). Im Halbfinale am 2./3. April werden dann die Finalteilnehmer für das Endspiel am 25. Mai in Berlin ermittelt.

Letztes Treffen nicht lange her

Das Duell Stuttgart gegen Dortmund gab es erst vor wenigen Wochen in der Bundesliga. Am 11. November gewann der VfB hochverdient mit 2:1. Im Pokal traf man sich zuletzt vor mehr als sieben Jahren, im Viertelfinale setzten sich im Februar 2016 die Schwarz-Gelben mit 3:1 durch, erst im Finale unterlag Dortmund damals dem FC Bayern (3:4 n. E.).

VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund - alle Spiele in der Gesamtstatistik

Wer überträgt Stuttgart gegen den BVB?

Die Partie Stuttgart gegen den BVB ist eines von drei Achtelfinals, das nicht nur beim Pay-TV-Sender Sky, sondern auch im Free-TV übertragen wird. Aus der MHP-Arena sendet das ZDF. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker.

Das Pokal-Achtelfinale Stuttgart gegen Dortmund im Überblick

Partie: VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, Achtelfinale, DFB-Pokal 2023/24

Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

Übertragung: ZDF / Sky