Wer überträgt Sturm Graz gegen Slovan Bratislava live im TV & Stream?

Am Donnerstagabend empfängt Sturm Graz im Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League Slovan Bratislava. Wer zeigt die Partie Sturm gegen Slovan live? Hier finden Sie die Antwort.

Eine mögliche Favoritenrolle nahm Sturm Graz für das Zwischenrunden-Hinspiel in der Conference League gegen Slovan Bratislava nicht an. Vor dem Duell mit dem slowakischen Rekordmeister stellte sich in Graz die Frage, ob sich das routiniertere oder talentiertere Team durchsetzen wird.

Fünf Jahre mehr als die Grazer haben die Slovan-Akteure im Schnitt auf dem Buckel. Sturms Trainer Christian Ilzer widersprach möglichen Tempovorteilen am Mittwoch nicht. "Wenn wir Dinge gemeinsam sehr gut gestalten, könnten wir vielleicht einen Vorteil haben." Weiter lehnte sich der steirische Erfolgstrainer aber nicht hinaus. Der Gegner sei insgesamt ebenbürtig. "Da gibt es keinen Favoriten. Das ist eine Mannschaft, die viel Qualität und Erfahrung hat."

Wo wird Sturm Graz gegen Slovan Bratislava übertragen?

Das Conference-League-Spiel von Sturm Graz gegen den Slovan Bratislva ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ServusTV" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 18.05 Uhr wird Christian Brugger als Moderator fungieren, Florian Klein und Sebastian Prödl sind als Experten zu Gast, Julia Kienast als Reporterin im Einsatz. Der Kommentator heißt Michael Wanits.

Auch der Pay-TV-Sender "Sky Sport Austria 2" hat die Partie in seinem TV- und Livestream-Programm. Dort kommentiert Martin Konrad.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Sturm Graz gegen Slovan Bratislava) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung Sturm gegen Slovan im Überblick

Match: SK Sturm Graz vs. SK Slovan Bratislava (Europa Conference League - Zwischenrunde, Hinspiel)

Datum: Donnerstag, 15. Februar 2024, 18:45 Uhr

Ort: Merkur-Arena, Graz

Übertragung: ServusTV und ServusTV-Livestream, Sky Sport Austria 2 und Sky-Sport-Austria-2-Livestream