Wer überträgt Sturm Graz gegen SK Rapid live im TV & Stream?

Am Mittwoch kommt es im Finale des ÖFB-Cups zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Wer zeigt die Partie des SK Sturm Graz gegen den SK Rapid live? Hier finden Sie die Antwort.

Dem Titeltraum des SK Rapid steht im Finale des ÖFB-Cups der auf das Double hungrige SK Sturm Graz gegenüber. In der Neuauflage des Endspiels des Vorjahres bietet das ausverkaufte Klagenfurter Wörthersee-Stadion am Mittwoch wieder die passende Bühne. Es ist der dritte Vergleich zwischen den publikumsstärksten österreichischen Fußballklubs in knapp zwei Wochen. Sturm gilt als Favorit, Christian Ilzer schanzte diese Rolle aber Rapid zu.

Als "leichte Favoriten", sah Sturms Trainer die Wiener. Rapid habe Spieler mit Blick auf das Endspiel wissentlich geschont, so seine Erklärung. Dass Sturm nur allzu gern den Titel verteidigen will, konnte Ilzer dennoch nicht verbergen. "Unser Titelhunger ist unersättlich", sagte er. Die Bilanz seiner Mannschaft gegen die Grünweißen ist glänzend. Seit Rapids 4:1 im Jänner 2021 haben die Grazer in den darauf folgenden 15 Pflichtspiel-Duellen nur einmal - im Mai 2023 in Wien - verloren. Ganze neun Mal siegte Sturm in dieser Zeitspanne. Robert Klauß verortete die Worte seines Gegenübers als "schöne Taktik, um uns in etwas rein zu drängen".

Wo wird Sturm gegen Rapid übertragen?

Das ÖFB-Cupfinale zwischen Sturm Graz und Rapid Wien ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF 1" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 16.30 Uhr wird Oliver Polzer als Moderator fungieren, Herbert Prohaska und Helge Payer sind als Experten zu Gast, Roman Mählich ist als Co-Kommentator im Einsatz. Der Kommentator heißt Boris Kastner-Jirka.

Die Begegnung Sturm Graz gegen Rapid im Überblick

Match: SK Sturm Graz vs. SK Rapid (ÖFB-Cupfinale)

Datum: Mittwoch, 1. Mai 2024, 17 Uhr

Ort: Wörthersee-Stadion, Klagenfurt

Übertragung: ORF 1 und ORF-1-Livestream