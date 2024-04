Wer überträgt Sturm Graz gegen SK Rapid live im TV & Stream?

Am Freitagabend eröffnet das Traditionsduell zwischen Vizemeister Sturm und Rekordchampion Rapid den 27. Spieltag ab. Wer zeigt die Partie Sturm Graz gegen Rapid Wien live? Hier finden Sie die Antwort.

Mit einem Duell in Graz am Freitag (19.30 Uhr) nimmt der Triple-Reigen zwischen den Sturm und Rapid seinen Lauf. In zwölf Tagen treffen die beiden Rivalen zweimal in der Liga und als Krönung im Cupfinale am 1. Mai aufeinander. Jede der emotional aufgeladenen Partien ist diesmal auch voller sportlicher Brisanz, die Wiener könnten entscheidend für den Ausgang der Grazer Doubleträume sein.

"Um unsere Saisonziele zu erreichen, sollten wir dreimal gegen Rapid gewinnen", weiß Sturm-Trainer Christian Ilzer. Die Schwierigkeit des Unterfangens lässt sich an den lobenden Worten des Sturm-Trainers für einen "sehr gefährlichen Gegner" erahnen.

Wo wird Sturm Graz gegen SK Rapid übertragen?

Das Bundesligaspiel von Sturm Graz gegen Rapid ist live im Pay-TV auf "Sky Sport Austria 1" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 19 Uhr läuft die Übertragung, der Kommentator heißt Martin Konrad.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Sturm Graz gegen SK Rapid) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung Sturm Graz gegen Rapid Wien im Überblick

Match: SK Sturm Graz vs. SK Rapid (Bundesliga-Meistergruppe - 27. Spieltag)

Datum: Freitag, 19. April 2024, 19.30 Uhr

Ort: Merkur-Arena, Graz

Übertragung: Sky Sport Austria 1 und Sky-Sport-Austria-1-Livestream