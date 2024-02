Wer überträgt Sturm Graz gegen Rapid Wien live im TV & Stream?

Am Sonntagabend schließt der Schlager der Runde den 19. Spieltag ab. Wer zeigt die Partie Sturm Graz gegen den SK Rapid live? Hier finden Sie die Antwort.

Die Grazer Frühjahrsfestspiele gehen munter weiter: Nach der Austria im Cup, Salzburg zum Liga-Restart und Slovan Bratislava in der Conference League trifft Vizemeister Sturm Graz am Sonntag (17 Uhr) im Schlager der 19. Runde der österreichischen Bundesliga auf den SK Rapid.

"Sturm - Rapid ist immer speziell", ist die Vorfreude beim Grazer Trainer Christian Ilzer groß. "Es heißt, wieder ein Fokus-Spiel abzuliefern, wieder am Punkt da zu sein, damit wir uns eine Top-Ausgangsposition für die Meistergruppe schaffen." Für die Wiener hängen die Trauben in Graz hingegen besonders hoch. Seitdem Ilzer das Sagen an der Mur hat, gab es in sechs Auswärtsspielen vier Niederlagen und zwei Remis für die Grün-Weißen. Zuletzt hagelte es gegen Sturm fern der Heimat drei Pleiten in Folge.

Wo wird Sturm Graz gegen SK Rapid übertragen?

Das Bundesligaspiel von Sturm Graz gegen den SK Rapid ist live im Pay-TV auf "Sky Sport Austria 1" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 16.30 Uhr läuft die Übertragung, der Kommentator heißt Philipp Paternina.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Sturm Graz gegen SK Rapid) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung SK Sturm Graz gegen SK Rapid im Überblick

Match: SK Sturm Graz vs. SK Rapid (Bundesliga - 19. Spieltag)

Datum: Sonntag, 18. Februar 2024, 17 Uhr

Ort: Merkur-Arena, Graz

Übertragung: Sky Sport Austria 1 und Sky-Sport-Austria-1-Livestream