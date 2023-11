Wer überträgt Sturm Graz gegen Rakow Tschenstochau live im TV & Stream?

Am Donnerstagabend empfängt Sturm Graz am fünften Spieltag der Europa-League-Gruppenphase Rakow Tschenstochau aus Polen. Wo wird die Partie Sturm Graz gegen Rakow Tschenstochau übertragen?

Das Auswärtsspiel in Polen gewannen Alexander Prass (r.) und Co. mit 1:0. GEPA pictures

Nach 23 Jahren hat Sturm Graz wieder die große Chance, im Europacup zu überwintern. Der erste Matchball liegt am Donnerstag (18.45 Uhr) im Europa-League-Heimspiel gegen Rakow Tschenstochau bereit. Mit einem Remis wäre zumindest Rang drei in der Gruppe D und der Umstieg in die Conference-League-Zwischenrunde fix, ein Sieg würde ein finales Duell um den EL-Aufstieg mit Sporting in Lissabon am 14. Dezember bringen.

Sturm hat sich nicht zuletzt dank des 1:0-Auswärtssiegs vier Punkte und eine gute Ausgangsposition gegenüber dem polnischen Meister (ein Punkt) erspielt.

"Wir haben in Polen ein gutes Spiel gemacht. Insbesondere in den ersten 70 Minuten waren wir sehr präsent und haben eine große Intensität auf den Platz gebracht. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, mit Heimvorteil für uns", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Wo wird Sturm Graz gegen Rakow Tschenstochau übertragen?

Das Europa-League-Spiel von Sturm Graz gegen Rakow Tschenstochau ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF eins" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 18.20 Uhr wird Kristina Inhof als Moderatorin fungieren, Herbert Prohaska und Roman Mählich sind als Experten zu Gast. Der Kommentator heißt Daniel Warmuth.

Auch der Pay-TV-Sender "Sky" hat die Partie in seinem Programm.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Sturm Graz gegen Rakow Tschenstochau).

Die Partie Sturm Graz gegen Rakow Tschenstochau im Überblick

Match: Sturm Graz vs. Rakow Tschenstochau (Europa-League-Gruppe D - 5. Spieltag)

Datum: Donnerstag, 30. November 2023, 18.45 Uhr

Ort: Merkur-Arena, Graz

Übertragung: ORF eins und ORF-eins-Livestream, Sky