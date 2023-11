Wer überträgt SSC Neapel gegen Union Berlin live im TV und Stream?

Nach zwölf Niederlagen in Folge steht Union Berlin mit dem Rücken zur Wand - auch in der Champions League. Dort gastieren die Eisernen bei der SSC Neapel. Wo läuft die Partie SSC Neapel gegen Union Berlin?

Zwölf Niederlagen am Stück drücken auf die Gemüter von Trainer Urs Fischer und Union Berlin. Die erste Saison in der Champions League hatten sich die Eisernen anders vorgestellt. Kommen nun die ersten Punkte auf das Konto? Am Mittwochabend, 8. November, spielen die Berliner in Neapel. Anpfiff der Partie SSC Neapel gegen Union Berlin ist um 18.45 Uhr.

Ohne Sieg ist das Aus besiegelt

Im Hinspiel vor zwei Wochen sorgte Napolis Angreifer Giacomo Raspadori für den entscheidenden Treffer, wodurch letztlich ein 0:1 aus Union-Sicht auf der Anzeigetafel stand. Dadurch warten die Eisernen in der Königsklasse weiterhin auf ihre historisch ersten Punkte. Sollte diesmal im Diego Armando Maradona kein Sieg gelingen, könnte sich Union bereits nicht mehr für das Achtelfinale qualifizieren. Folglich geht es gegen den italienischen Meister ausschließlich um den Dreier.

Der vierte Spieltag der Champions League im Überblick

Wo wird SSC Neapel gegen Union Berlin übertragen?

Das vierte Gruppenspiel der Berliner wird am Mittwochabend live und exklusiv beim Streaming-Anbieter "DAZN" gezeigt. Ab 18.15 Uhr wird Tobi Wahnschaffe gemeinsam mit Alex Schlüter dort bis zum Anpfiff moderieren, als Experte begleitet Benny Lauth die Partie im Einzelspiel. Uli Hebel ist der Kommentator der Begegnung.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (SSC Neapel gegen 1. FC Union Berlin).

Der Überblick

Partie: SSC Neapel gegen 1. FC Union Berlin, 4. Spieltag, Champions-League-Gruppenphase 2023/24

Datum: Mittwoch, 8. November 2023

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: Diego Armando Maradona (Neapel)

Übertragung: DAZN