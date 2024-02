Wer überträgt SSC Neapel gegen FC Barcelona heute live im TV & Stream?

Im Achtelfinale der Champions League trifft die Blaugrana auf einen alten Bekannten. Wo wird die Partie SSC Neapel gegen FC Barcelona heute live im TV & Stream übertragen?

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gastiert der FC Barcelona im Stadion Diego Armando Maradona bei einem alten Bekannten, die SSC Neapel. Anpfiff ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Zum dritten Mal in vier Jahren

Bereits zum dritten Mal im noch jungen Jahrzehnt treffen die Katalanen in einer Ausscheidungsrunde auf den SSC Neapel, der sich als Zweiter in der Gruppe C mit Union Berlin hinter Real Madrid für die Runde der letzten 16 qualifiziert hat.

Dabei hat das Team von Xavi gute Erinnerungen an den kommenden Gegner. In der Corona-Saison 2020 sicherten sich die Spanier - damals noch trainiert von Enrique Solar Setien und mit Superstar Lionel Messi - dank eines 3:1-Heimsieges das Ticket für das Champions-League-Viertelfinale, in dem die Blaugrana deutlich gegen den späteren Sieger Bayern München ausschied.

Zwei Jahre später konnte sich der vierfache Champions-League-Sieger dann erneut gegen die Süditaliener durchsetzen: So wartet Barca nach einem 1:1 im heimischen Camp Nou sowie einem katalanischen Feuerwerk am Vesuv vor dem fünften Aufeinandertreffen weiterhin auf die erste Niederlage gegen die SSC.

SSC Neapel gegen FC Barcelona - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird SSC Neapel gegen FC Barcelona übertragen?

Das Duell zwischen der SSC Neapel und dem FC Barcelona im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League wird live und exklusiv auf DAZN (Anzeige) übertragen. Die Übertragung beginnt beim Streaming-Dienst kurz vor Anstoß der Partie. Die Zuschauer haben ab 21 Uhr die Auswahl zwischen dem Einzelspiel, kommentiert von Jan Platte mit Unterstützung von Experte Christian Bernhard, sowie der Konferenz.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (SSC Neapel gegen FC Barcelona) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: SSC Neapel gegen FC Barcelona, Achtelfinale, Hinspiel (Champions League 2023/24)

Datum: Mittwoch, 21. Februar 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Diego Armando Maradona, Neapel (Italien)

Übertragung: DAZN