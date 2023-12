Wer überträgt Sporting Lissabon gegen Sturm Graz live im TV & Stream?

Am späten Donnerstagabend gastiert Sturm Graz am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase bei Sporting in Lissabon. Wo wird die Partie Sporting Lissabon gegen Sturm Graz übertragen? Hier finden Sie die Antwort.

Das Hinspiel in Graz verlor Sturm mit 1:2. GEPA pictures