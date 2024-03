Wer überträgt Sparta Prag gegen Liverpool live im TV & Stream?

In Tschechiens Hauptstadt soll der Grundstein für eine erfolgreiche K.-o.-Runde der Reds gelegt werden. Wo wird die Partie Sparta Prag gegen den FC Liverpool übertragen?

Mohamed Salah und Co. treffen im Achtelfinale der Europa League auf Sparta Prag. IMAGO/Every Second Media

Viel schlechter hätte es Sparta Prag aus sportlicher Sicht nicht erwischen können. Der Tabellenführer der Fortuna Liga (Tschechien) muss im Achtelfinale der Europa League gegen den FC Liverpool antreten. Die Mannschaft von Jürgen Klopp steht an der Spitze der Premier League, gewann vor Kurzem den League Cup, ist noch im ältesten Wettbewerb der Welt, dem FA Cup, vertreten und gilt neben Bayer 04 Leverkusen als Favorit auf den Titel in der Europa League.

Das Hinspiel findet in Prag statt, wo der Anpfiff am Donnerstagabend bereits um 18.45 Uhr erfolgt. In der Historie trafen die beiden Kontrahenten erst zweimal aufeinander. Im Sechzehntelfinale der Europa League 2010/11 rettete sich Liverpool nach einem torlosen Remis im Hinspiel an der Anfield Road in die Runde der letzten 16. Erst in der 86. Minute erzielte der niederländische Offensivakteur Dirk Kuijt den erlösenden Treffer zum 1:0-Endstand.

Wer zeigt Sparta gegen Liverpool?

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams nach über zehn Jahren wird live beim Streamingdienst RTL+ übertragen. Los geht's mit dem Programm aus der epet-Arena in Prag um 18.10 Uhr, eine gute halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Sparta Prag gegen FC Liverpool) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz mit den spannenden Parallelspielen des SC Freiburg gegen West Ham United und der AS Roma gegen Brighton & Hove Albion.

Der Überblick

Partie: Sparta Prag gegen den FC Liverpool, Achtelfinal-Hinspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 7. März 2024

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: epet-Arena, Prag

Übertragung: RTL+