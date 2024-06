Wer überträgt Spanien gegen Georgien heute live im TV und Stream?

In der Gruppenphase konnte Spanien als einziges Team vollends überzeugen, Georgien startete als Überraschungsmannschaft durch. Wo wird die Partie zwischen Spanien und Georgien übertragen?

Für Aymeric Laporte wird es am Sonntag nicht zum ersten Mal gegen Georgien gehen. DeFodi Images via Getty Images

Am Sonntag, den 30. Juni, duellieren sich Spanien und Georgien bei der Europameisterschaft in Deutschland um ein Viertelfinal-Ticket. Anpfiff zwischen La Furia Roja und Georgien wird in Köln um 21 Uhr sein.

Party in Georgien

Spanien hat sich in den ersten drei Spielen zum absoluten Titelfavoriten gemausert. Das Team von Trainer Luis de la Fuente blieb als einzige Mannschaft ohne Punktverlust und Gegentreffer, außerdem überzeugte die Furia Roja allen voran beim Auftaktsieg gegen Kroatien mit enormer Effizienz.

Das Weiterkommen in der "Todesgruppe" mit Kroatien und Europameister Italien war trotz der schweren Gegner eine Pflicht und in Spanien erwartet worden - das kann man für den Erfolg Georgiens nicht behaupten.

Bei ihrer ersten EM-Teilnahme überhaupt zeigten die Georgier bereits im ersten Spiel gegen die Türkei eine mitreißende Leistung, spätestens nach dem Überraschungssieg gegen Portugal - dem ersten Sieg bei einer Europameisterschaft für Georgien - ist aber endgültig mit dem kleinen Land zu rechnen.

Auch deshalb wird Spanien durchaus gewarnt sein, denn Georgien hat mehr als nur Superstar Khvicha Kvaratskhelia und bereits in der Vorrunde gezeigt, dass es die Großen ärgern kann.

Das Team von Trainer Willy Sagnol traf bereits in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 im vergangenen Jahr zweimal auf Spanien, beide Male war jedoch nichts zu holen. Gerade die heftige 1:7-Klatsche im heimischen Tiflis wird den Georgiern ungut in Erinnerung geblieben sein.

Spanien gegen Georgien - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt Spanien gegen Georgien?

Für das Achtelfinalspiel Spanien gegen Georgien ist die ARD verantwortlich. Im Anschluss an die Tagesschau beginnt die Übertragung im Ersten um 20.15 Uhr. Um 21 Uhr geht es dann mit dem Kommentar live aus Köln los. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Zudem kann das Achtelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Überblick:

Partie: Spanien gegen Georgien, EM 2024, Achtelfinale

Datum: Sonntag, 30. Juni, 21 Uhr

Ort: Cologne Stadium, Köln

Übertragung: ARD/ARD Mediathek, MagentaTV