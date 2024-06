Wer überträgt Slowenien gegen Serbien heute live im TV & Stream?

Im direkten Duell wollen sich die Slowenen und Serbien eine gute Ausgangslage vor dem finalen Spieltag erarbeiten. Wo wird die Partie zwischen Slowenien und Serbien übertragen?

Am Donnerstag, den 20. Juni, eröffnen Slowenien und Serbien den zweiten Spieltag in der Gruppe C bei der Europameisterschaft. Um 15 Uhr wird in der Allianz Arena, die während der EM "München Fußball Arena" heißt, der Anpfiff durch Istvan Kovacs aus Rumänien erfolgen.

Mögliche Auswirkung auf Deutschland?

Trotz des sieglosen Auftakts beider Mannschaften starteten die Teams mit guten Auftritten in die diesjährige Europameisterschaft: Die Slowenen kamen gegen favorisierte Dänen nach einem frühen Gegentreffer durch Christian Eriksen zurück und sicherte sich einen wichtigen Punkt (1:1) - auch im Kampf um einen der vier Plätze für die besten Gruppendritten.

Zudem musste sich der kommende Gegner aus Serbien im Duell mit einem der Turnierfavoriten knapp geschlagen geben. Auf Schalke verlor das Team von Dragan Stojkovic nach einem beherzten und mutigen Auftritt knapp mit 0:1 gegen England.

So zählt es beim ersten Aufeinandertreffen bei einer Europameisterschaft für beide Nationalmannschaften, sich in der bayrischen Landeshauptstadt eine möglichst gute Ausgangslage vor dem abschließenden Spieltag zu erarbeiten - auch mit möglichen Auswirkungen auf die deutsche Mannschaft: Denn als Gruppensieger könnte die deutsche Nationalelf auf den Zweiten der Gruppe C und somit auf Slowenien oder Serbien treffen.

Wo wird Slowenien gegen Serbien übertragen?

Das EM-Spiel der Slowenen gegen Serbien wird als eines von insgesamt fünf Spielen live und exklusiv von MagentaTV im kostenpflichtigen Stream sowie im Pay-TV übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits ab 13.30 Uhr, ab 15 Uhr wird das Spiel von Jonas Friedrich kommentiert.

Der Überblick

Partie: Slowenien gegen Serbien, Europameisterschaft 2024, 2. Spieltag, Gruppe C

Datum: Donnerstag, 20. Juni 2024, 15 Uhr

Ort: München Fußball Arena

Übertragung: MagentaTV