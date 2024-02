Wer überträgt Slovan Bratislava gegen Sturm Graz live im TV & Stream?

Am Donnerstagabend gastiert Sturm Graz im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa Conference League bei Slovan in Bratislava. Wer zeigt die Partie Slovan gegen Sturm live? Hier finden Sie die Antwort.

Mit einem Drei-Tore-Vorsprung im Gepäck tritt Sturm Graz in Bratislava an. Dort will Österreichs Vizemeister am Donnerstag (21 Uhr) gegen Slovan den Aufstieg ins Achtelfinale der Conference League fixieren. Nach dem souveränen 4:1 im Zwischenrunden-Hinspiel soll der slowakische Rekordmeister aber keinesfalls unterschätzt werden. "Wir haben nach wie vor großen Respekt", betonte Trainer Christian Ilzer.

Personell kann Ilzer in der slowakischen Hauptstadt aus dem Vollen schöpfen. Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic will trotz einer tiefen Fleischwunde am linken Knöchel, die er sich beim Spiel gegen Rapid zugezogen hat, durchbeißen. Auch die zuletzt leicht angeschlagenen Manprit Sarkaria und Gregory Wüthrich stehen dem Sturm-Cheftrainer zur Verfügung.

Wo wird Slovan Bratislava gegen Sturm Graz übertragen?

Das Conference-League-Spiel von Slovan Bratislva gegen den SK Sturm Graz ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ServusTV" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 20.15 Uhr wird Christian Nehiba als Moderator fungieren, Florian Klein und Sebastian Prödl sind als Experten zu Gast, Julia Kienast als Reporterin im Einsatz. Der Kommentator heißt Michael Wanits.

Auch der Pay-TV-Sender "Sky Sport Austria 2" hat die Partie in seinem TV- und Livestream-Programm. Dort kommentiert Johannes Brandt.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Slovan Bratislava gegen Sturm Graz) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung Slovan gegen Sturm im Überblick

Match: SK Slovan Bratislava vs. SK Sturm Graz (Europa Conference League - Zwischenrunde, Rückspiel)

Datum: Donnerstag, 22. Februar 2024, 21 Uhr

Ort: Narodny futbalovy stadion, Bratislava

Übertragung: ServusTV und ServusTV-Livestream, Sky Sport Austria 2 und Sky-Sport-Austria-2-Livestream