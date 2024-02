Wer überträgt SK Rapid gegen SKN St. Pölten live im TV & Stream?

Am Sonntagabend findet die letzte Viertelfinalbegegnung im ÖFB-Cup statt. Wer zeigt die Partie SK Rapid gegen SKN St. Pölten live? Hier finden Sie die Antwort.

Der SKN St. Pölten ist am Sonntagabend beim SK Rapid zu Gast. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

XXX XXX XXX

An der Ausgangsposition des SK Rapid vor dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2024 gibt es nicht viel herumzudeuteln. Das Heimmatch am Sonntag im Cup-Viertelfinale gegen den Zweitligisten SKN St. Pölten muss gewonnen werden, damit die einzige realistische Chance auf den ersten Titelgewinn seit 2008 am Leben bleibt. Für SCR-Trainer Robert Klauß geht es "einfach darum, aufzusteigen und sehr viel Leidenschaft auf dem Platz zu lassen".

Der Dritte der 2. Liga wurde in den letzten Spielen des Vorjahres interimistisch von Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff gecoacht, danach übernahm Philipp Semlic. Der frühere Lafnitz-Betreuer gab sich kämpferisch: "Vielleicht ist es ja wirklich wieder einmal so weit, dass die 'David-und-Goliath-Geschichte' erzählt werden kann", mutmaßte der 40-Jährige.

Wo wird SK Rapid gegen SKN St. Pölten übertragen?

Das ÖFB-Cup-Spiel des SK Rapid gegen den SKN St. Pölten ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF 1" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 18 Uhr wird Rainer Pariasek als Moderator fungieren, Herbert Prohaska ist als Experte zu Gast, Helge Payer als Co-Kommentator im Einsatz. Der Kommentator heißt Daniel Warmuth.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (SK Rapid gegen SKN St. Pölten) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung SK Rapid gegen SKN St. Pölten im Überblick

Match: SK Rapid vs. SKN St. Pölten (ÖFB-Cup - Viertelfinale)

Datum: Sonntag, 4. Februar 2024, 18.10 Uhr

Ort: Allianz-Stadion, Wien

Übertragung: ORF 1 und ORF-1-Livestream