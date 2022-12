Wer überträgt Serbien-Schweiz live in TV und Stream?

Wer sichert sich das zweite Achtelfinal-Ticket in der Gruppe G? Die Schweizer gehen mit einer guten Ausgangsposition ins letzte Gruppenspiel gegen Serbien. Wer übertragt das Spiel live in TV und Stream?

Manuel Akanji soll erneut für Sicherheit in der Defensive der Schweiz sorgen. IMAGO/Pro Sports Images

Nach dem Auftaktsieg gegen Kamerun (1:0) hielt die Schweiz gegen den Favoriten aus Brasilien am 2. Spieltag lange die Null - trotz der guten Defensivleistung blieb der Lohn aus: In der Schlussphase sorgte Casemiro für den entscheidenden Gegentreffer zum 0:1-Endstand. Dennoch haben die Eidgenossen den Einzug ins Achtelfinale noch in der eigenen Hand.

Selbst ein Remis könnte den zweitplatzierten Schweizern für das Weiterkommen reichen - dafür benötigen sie aber die Hilfe von Brasilien, das zeitgleich nicht gegen Kamerun verlieren dürfte. Serbien hingegen ist zum Siegen verdammt. Die Serben haben nach der Niederlage zum Auftakt gegen die Seleção (0:2) beim Unentschieden gegen Kamerun eine bessere Ausgangslage verspielt. Die Beli Orlovi mussten sich trotz einer 3:1-Führung am Ende nur mit einem 3:3 begnügen.

Bereits bei der WM 2018 trafen die beiden Länder in der Gruppenphase aufeinander und sorgten für eine Partie mit großem Unterhaltungswert. Erst in der 90. Minute erzielte Xherdan Shaqiri das 2:1 für die Schweizer - zuvor hatte Granit Xhaka kurz nach der Pause ausgeglichen.

Mit ihrem Jubel sorgten die beiden Torschützen der Eidgenossen damals für Aufsehen. Die beiden ehemaligen Bundesligaspieler, die wegen ihrer Wurzeln im Kosovo von den serbischen Fans ausgepfiffen wurden, formten mit ihren Händen einen doppelköpfigen Adler - das Symbol, das auch auf der albanischen Flagge zu finden ist.

ZDF übertragt live im Free-TV

Das Duell um einen Platz in der K.-o.-Phase bestreiten die Teams im Stadium 974 am Freitagabend (20 Uhr). Bei den Öffentlich-Rechtlichen übertragt das ZDF die Begegnung live im Free-TV und im Stream. Bei "Magenta TV", das alle 64 WM-Spiele im Programm hat - 16 davon exklusiv -, ist die Partie ebenfalls live zu sehen.