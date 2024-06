Wer überträgt Serbien gegen England heute live im TV & Stream?

Bei der Europameisterschaft in Deutschland steht der Auftakt in der Gruppe C an. Wo wird die Partie Serbien gegen England übertragen?

Alles andere als ein Weiterkommen in der Gruppe C - bestehend aus Slowenien, Dänemark, Serbien und England - wäre für die Three Lions bei der 17. Ausgabe der Europameisterschaft eine herbe Enttäuschung. So darf sich trotz der Möglichkeit, dass bis zu drei Mannschaften pro Gruppe weiterkommen können, keine Schwäche geleistet werden. Dies gilt bereits beim ersten Gruppenspiel am Sonntag, den 16. Juni, zwischen Serbien und England. Anpfiff in der Veltins-Arena, die für die EM "Arena AufSchalke" heißen wird, ist um 21 Uhr.

Noch nie trafen die Teams aufeinander

Natürlich geht das Team von Trainer Gareth Southgate, das immerhin amtierender Vize-Europameister ist, als Favorit in das Duell mit Serbien.

Das serbische Team von Trainer Dragan Stojkovic muss sich aber wahrlich nicht verstecken. Gegen Geheimtipp Österreich hielt Serbien gut dagegen, verlor nach einem frühen Doppelschlag aber letztlich mit 1:2 im vorletzten Test. Doch die Generalprobe verlief anschließend äußerst glatt: Gegen Schweden, das bei der EM nicht dabei ist, zeigten sich die Weißen Adler vorne äußerst effizient und hinten sattelfest, am Ende stand ein 3:0 auf der Anzeigetafel.

Nun ist England zugegeben ein anderes Kaliber als Schweden - doch Serbien trifft auf angeschlagene Three Lions: Den finalen Test gegen Island setzten die Southgate-Schützlinge komplett in den Sand, wurden im Wembley ausgepfiffen und verloren letztlich mit 0:1.

Die Paarung ist im Übrigen ein absolutes Novum! Noch nie in der Geschichte des Fußballs traf die serbische auf die englische Nationalmannschaft, weder in Test- noch in Pflichtspielen.

Wer überträgt das Spiel Serbien gegen England?

Der Auftakt für Serbien und England in Gruppe C wird als eines der 34 EM-Spiele, die sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Rahmen einer Sublizenz gesichert hat, sowohl live im Free-TV als auch im kostenlosen Stream übertragen. Eine Stunde vor Anpfiff, um 20 Uhr, startet die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp im ZDF und der ZDF Mediathek. Ab 21 Uhr kommentiert Oliver Schmidt die Partie.

Außerdem kann das Duell - so wie alle 51 Spiele der EM, davon fünf sogar exklusiv - auch beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream verfolgt werden.

Der Überblick

Partie: Serbien gegen England, Europameisterschaft 2024, 1. Spieltag

Datum: Sonntag, 16. Juni 2024, 21 Uhr

Ort: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Übertragung: ZDF/ZDF Mediathek, MagentaTV