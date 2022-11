Wer überträgt Senegal-Niederlande live in TV und Stream?

Zum Auftakt der WM 2022 in Katar muss die niederländische Nationalmannschaft gegen den Senegal ran. Doch wer überträgt den ersten Auftritt der Elftal live in TV und Stream?

Er will mit der Elftal in Katar weit kommen: Innenverteidiger Virgil van Dijk. imago images

Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland haben die Niederländer vor dem TV-Bildschirm verfolgt. Umso heißer ist die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal nun, bei der Endrunde in Katar für Furore zu sorgen. Zum Auftakt geht es am Montag (17 Uhr) gegen den Senegal. Oranje ist favorisiert, sich der Schwere der Aufgabe aber sicherlich bewusst. Der Achte der FIFA-Weltrangliste trifft auf den 18., der als amtierender Afrikameister in die Wüste flog.

Den härtesten Rückschlag haben die Senegalesen bereits vor Turnierstart hinnehmen müssen. Trotz langem Hoffen kann Bayern-Angreifer Sadio Mané nicht an der Endrunde teilnehmen, seine im Bundesliga-Heimspiel gegen Bremen (6:1) erlittene Oberschenkelverletzung erwies sich als so schlimm, dass Mané sogar operiert werden musste. Auch ohne Mané stellt der Senegal allerdings eine schlagkräftige Truppe, die versuchen wird, dem deutschen Nachbarn das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Aus deutscher Sicht ist die Personalie Ismail Jakobs (AS Monaco) interessant: Der gebürtige und ehemalige Kölner gewann letztes Jahr noch mit Deutschland die U-21-EM, entschied sich im September diesen Jahres dann aber für den Verbandswechsel zum Senegal.

Van Gaal baut auf die Achse um Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk, Mittelfeldmotor Frenkie de Jong und Stürmer Memphis Depay (beide FC Barcelona). Ryan Gravenberch (FC Bayern), Donyell Malen (BVB) und Freiburgs Stammkeeper Mark Flekken schafften es nicht in den Kader.

Bei den Öffentlich-Rechtlichen überträgt das ZDF die Begegnung. Die Übertragung beginnt bereits 55 Minuten vor Anpfiff, aus dem ZDF-WM-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg melden sich Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein im Wechsel - ihnen zur Seite stehen die WM-Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker sowie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Kommentieren wird das Spiel Martin Schneider. Parallel zur Übertragung im TV ist das Spiel auch im ZDF-Stream zu sehen.

Wer ein kostenpflichtiges "Magenta TV"-Abonnement besitzt, kann sich das Spiel zwischen dem Senegal und den Niederlanden alternativ auch beim Pay-TV-Sender anschauen. Mit einem sogenannten Magenta-TV-Flex-Abonnement können Fußball-Fans die Spiele für zehn Euro monatlich live verfolgen.