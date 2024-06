Wer überträgt Schweiz gegen Österreich live im TV & Stream?

Am Samstagabend bestreitet Österreichs Nationalteam gegen die Schweiz den letzten Test vor der EURO 2024. Wer zeigt die Partie live? Hier finden Sie die Antwort.

Das ÖFB-Team gastiert am Samstag in St. Gallen. GEPA pictures

Österreichs Nationalteam will seine jüngste Erfolgsserie mit in die EM nach Deutschland zu nehmen. Die ÖFB-Auswahl hat vor der Generalprobe am Samstag (18 Uhr) in St. Gallen gegen die Schweiz sechs Länderspiele in Folge gewonnen. Mit einem siebenten Sieg würde man den Verbandsrekord einstellen. Für Teamchef Ralf Rangnick steht allerdings der EM-Auftakt am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich im Mittelpunkt.

"Dass wir die Serie gerne ausbauen würden, ist klar", sagte Rangnick. Der ÖFB-Rekord sei aber für niemanden wichtig. "Wenn, dann wäre es nochmal ein weiterer Punkt, der das Selbstvertrauen der Mannschaft weiter stärkt. Selbst wenn wir das Spiel gewinnen: Richtig los geht es am 17. gegen Frankreich. Wir wissen, was für eine Leistung wir brauchen, um gegen Frankreich zu bestehen."

Während die Schweizer in Bestbesetzung erwartet werden, wird Rangnick laut eigenen Angaben bei der Generalprobe noch nicht die Elf aufbieten, die gegen die Franzosen beginnen wird

Wo wird Schweiz gegen Österreich übertragen?

Das Testspiel der österreichischen Nationalmannschaft in der Schweiz ist live und kostenfrei im Free-TV auf "Servus TV" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 17 Uhr wird Christian Brugger als Moderator fungieren, Florian Klein und Sebastian Prödl sind als Experten zu Gast, Julia Kienast als Reporterin im Einsatz. Der Kommentator heißt Philipp Krummholz. Auch der Privatsender NITRO hat hat die Partie in seinem Programm. Der Streamingdienst "DAZN" überträgt das Match ebenfalls.

Die Partie Schweiz gegen Lsterreich im Überblick

Match: Schweiz vs. Österreich (Testspiel)

Datum: Samstag, 8. Juni 2024, 18 Uhr

Ort: Kybunpark, St. Gallen

Übertragung: Servus TV und Servus-TV-Livestream, NITRO, DAZN