Wer überträgt Schottland gegen Ungarn heute live im TV & Stream?

In der Gruppe A zählt nur ein Sieg im Kampf um Platz drei, um die Chance aufs Achtelfinale am Leben zu erhalten. Wo wird die Partie Schottland gegen Ungarn übertragen?

Der letzte Spieltag in der Gruppe A steht an: Während Deutschland bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert ist und gegen die Schweiz um den Gruppensieg spielt, treffen am Sonntag, den 23. Juni, gleichzeitig Schottland und Ungarn aufeinander. Anpfiff in der Stuttgarter MHP-Arena, die für die Dauer der EM zur "Arena Stuttgart" umgetauft wurde, ist ebenfalls um 21 Uhr.

Der Kampf um Platz drei

Beide Mannschaften stehen dabei vor dem erst dritten Aufeinandertreffen der beiden Nationen - zuvor einzig zwei Freundschaftsspiele - mit dem Rücken zur Wand. Insbesondere die Ungarn, deren Chancen aufs Achtelfinale sich mit der neuerlichen Niederlage gegen Deutschland (0:2) drastisch verringert haben. Einzig ein deutlicher Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Marco Rossi aufgrund der schlechten Tordifferenz (-4) wohl noch hoffen lassen, das frühzeitige EM-Aus als einer der vier besten Gruppendritten zu verhindern.

Durch den Punktgewinn gegen die Schweiz sind die Aussichten für die Schotten zumindest etwas besser, doch auch für die Bravehearts zählt nur ein Sieg. Im Gegensatz zu Ungarn kann das Team von Steve Clarke zwar noch auf Platz zwei springen - aber bei einer um sechs Toren schlechteren Tordifferenz scheint dies unwahrscheinlich - insbesondere mit Blick auf die eigene Offensive. Zwei Tore schossen die Schotten bisher bei der EURO - einmal mit gütiger Mithilfe von Antonio Rüdiger.

Hoffnung macht da der Blick auf die vergangen Turniere: Seit der Reformation der EM im Jahr 2016 kamen alle acht Teams mit vier Punkten auch ins Achtelfinale - bei einem Sieg ständen die Bravehearts bei vier Punkten und dürften sich realistische Chancen auf die Finalrunden machen.

Schottland gegen Ungarn - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt das Spiel Schottland gegen Ungarn?

Das Duell zwischen Schottland und Ungarn ist das dritte von insgesamt fünf Exklusivspielen von MagentaTV. Einzig mit einem Abonnement des kostenpflichten Anbieters kann das Spiel von den Zuschauern geschaut werden.

Die Vorberichterstattung zur Gruppe A beginnt sowohl im Stream als auch im Pay-TV bereits um 19.30 Uhr, ab 21 Uhr wird Christian Straßburger das Spiel kommentieren. Zudem besteht die Option, das Spiel in der Konferenz mit dem Spiel Schweiz gegen Deutschland zu verfolgen.

Der Überblick

Partie: Schottland gegen Ungarn, Europameisterschaft 2024, 3. Spieltag, Gruppe A

Datum: Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung: MagentaTV