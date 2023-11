Wer überträgt SC Freiburg gegen Olympiakos live im TV & Stream?

Der SC Freiburg kann im fünften Gruppenspiel der Europa-League-Saison 2023/24 den Einzug in die K.-o.-Phase perfekt machen. Wo wird die Partie SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus übertragen?

Am Donnerstag, den 30. November, empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Streich den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus. Die Begegnung im Freiburger Europa-Park-Stadion wird um 18.45 Uhr angepfiffen.

Punktgewinn reicht für den Einzug in die K.-o.-Phase

Mit drei Siegen und einer Niederlage spielt der SCF eine gute Europa-League-Saison. Vor dem fünften Spieltag stehen die Breisgauer punktgleich mit West Ham United an der Tabellenspitze der Gruppe A und können sich vorzeitig für die K.-o.-Phase qualifizieren - dafür würde ein Remis gegen Olympiakos ausreichen. In den bisherigen drei Spielen gegen die Griechen ist Freiburg noch ungeschlagen. In dieser Saison gewann der SCF das Hinspiel mit 3:2. In der letzten Saison trafen die beiden Vereine ebenfalls in der EL-Gruppenphase aufeinander, damals gewannen die Freiburger auswärts mit 3:0 und spielten zu Hause 1:1.

Wo wird SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus übertragen?

Das Spiel kann live und exklusiv bei RTL+ gesehen werden. Der kostenpflichtige Livestream der RTL-Plattform startet am Donnerstag um 18.10 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus, 5. Spieltag, Europa-League-Gruppenphase 2023/24

Datum: Donnerstag, 30. November 2023

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: Europa-Park-Stadion (Freiburg)

Übertragung: RTL+