Wer überträgt SC Freiburg gegen Backa Topola im TV & Stream?

Für den SC Freiburg steht am Donnerstag der 4. Spieltag in der Europa League an, zu Gast ist das Schlusslicht der Gruppe A. Wo wird die Partie SC Freiburg gegen Backa Topola übertragen?

Der SC Freiburg liegt punktgleich mit West Ham United an der Tabellenspitze der Europa-League-Gruppe A. Am 4. Spieltag (Donnerstag, 21 Uhr) haben die Breisgauer das Schlusslicht aus Backa Topola zu Gast. Das Hinspiel vor zwei Wochen in Serbien gewann der Sport-Club dank einer deutlichen Leistungssteigerung und eines überragenden Vincenzo Grifo (Hattrick) mit 3:1. Danach lief es für Freiburg allerdings nicht so gut: Die Elf von Trainer Christian Streich verlor in Leverkusen (1:2), schied gegen Zweitligist Paderborn aus dem Pokal aus (1:3), holte am Samstag aber immerhin nach Rückstand zu Hause gegen Gladbach noch ein 3:3.

Schlusslicht zu Gast im Breisgau

Backa Topola, vergangene Saison in Serbien Zweiter, gewann nach langer Durststrecke (neun Spiele ohne Sieg) am Sonntag mal wieder (2:0 bei Cukaricki Belgrad) - eine gelungene Generalprobe vor dem Auswärtsspiel in der Europa League. Will das Team aus Nordserbien noch Chancen auf ein Weiterkommen in Gruppe A haben, müssen Siege her, denn bislang ist nur ein Punkt auf dem Konto.

SC Freiburg gegen Backa Topola - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird die Partie Freiburg gegen Backa Topola übertragen?

Freiburgs viertes Spiel der Europa-League-Saison 2023/24 wird live und exklusiv bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender startet seine Übertragung des Einzelspiels um 20.45 Uhr, also etwa 15 Minuten vor dem Anstoß der Partie. Außerdem wird die Partie gegen Backa Topola im Livestream über die Plattform RTL+ gezeigt, für die ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten ist.

Die Partie SC Freiburg gegen Backa Topola im Überblick:

Partie: SC Freiburg gegen TSC Backa Topola, 4. Spieltag, Gruppenphase, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 9. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Übertragung: RTL und RTL+