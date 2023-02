Wer überträgt Sandhausen-Freiburg live in TV und Stream?

Am Dienstag erwartet Zweitligist SV Sandhausen den SC Freiburg. Wer überträgt das Duell des Außenseiters gegen den Vorjahresfinalisten live in TV und im Stream?

Dreimal stand Sandhausen bislang im Achtelfinale des DFB-Pokals, nur 1985/86 gelang der Sprung unter die letzten acht, ehe das Aus gegen Borussia Dortmund (1:3) folgte. Nun schickt sich der SVS an, erneut ins Viertelfinale vorzudringen, allerdings stellt Vorjahresfinalist Freiburg am Dienstagabend (18 Uhr) eine hohe Hürde dar.

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es nicht geben, bei Pay-TV-Sender Sky kann das Duell des Zweitliga-15. gegen den Bundesliga-Sechsten angesehen werden - und damit auch beim Streamingdienst WOW.

Mit heftigen Pleiten ins Achtelfinale

Vier Punkte hat Freiburg in den zwei Heimspielen 2023 gesammelt, auswärts allerdings setzte es zwei deftige Pleiten - 0:6 in Wolfsburg, nun 1:5 in Dortmund. Auch im Pokal müssen die Breisgauer in der Fremde ran, mit Sandhausen wartet allerdings kein Hochkaräter.

Der derzeit leicht strauchelnde Bundesligist ist klarer Favorit in der Partie am Hardtwald. Denn auch Sandhausen zeigte sich am vergangenen Wochenende nicht von seiner besten Seite beim 0:4 gegen Spitzenreiter Darmstadt.

SVS überrascht im einzigen Pokal-Duell

Im DFB-Pokal trafen sich beide Teams erst einmal. In der 2. Runde 2016/17 sorgte Sandhausen, auch damals Zweitligist, beim klassenhöheren Sport-Club für eine handfeste Überraschung. Der SVS gewann 4:3 i.E., nachdem es nach regulärer Spielzeit 3:3 gestanden hatte und in der Verlängerung nichts mehr passiert war.