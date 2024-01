Wer überträgt San Francisco 49ers gegen Green Bay Packers live im TV & Stream?

Die San Francisco 49ers starten mit dem Duell gegen die Green Bay Packers in die Play-offs. Wo wird das Match der 49ers gegen die Packers übertragen?

Brock Purdy (l.) oder Jordan Love: wer zieht in die nächste Runde ein? imago images (2)

Nachdem die Packers sich in der Wildcard-Round gegen die favorisierten Dallas Cowboys überraschend deutlich durchsetzten, warten auf Green Bay in der nächsten Runde am Sonntag, dem 21. Januar, die San Francisco 49ers. Kick-off im kalifornischen Levi's Stadium ist um 2 Uhr deutscher Zeit.

Während die Packers mit einem Erfolgserlebnis im Rücken anreisen, beendete das Team von Coach Kyle Shanahan die Regular Season mit einer 20:21-Niederlage gegen die LA Rams. Zuvor sicherten sich die Kalifornier aber souverän mit zwölf Siegen zu fünf Niederlagen den ersten Platz in ihrer Division und dürften als Favoriten in die Partie am Sonntag gehen.

Wo wird San Francisco 49ers gegen Green Bay Packers übertragen?

Das Aufeinandertreffen der 49ers und der Packers kann live im Free-TV bei RTL gesehen werden. Pünktlich zum Kick-off um 2 Uhr nachts beginnt die Übertragung des TV-Senders, der auch im Vorfeld bereits das Duell der Houston Texans bei den Baltimore Ravens zeigt. Neben der Fernsehübertragung kann das Match der 49ers auch im Livestream bei RTL+ verfolgt werden. Der Streaminganbieter DAZN wird das Play-off-Spiel ebenfalls live übertragen.

Der Überblick:

Partie: San Francisco 49ers gegen Green Bay Packers, Divisional Play-offs 2023/24

Datum: Sonntag, 21. Januar 2024

Anstoßzeit: 2 Uhr

Ort: Levi's Stadium, Santa Clara

Übertragung: RTL/RTL+, DAZN