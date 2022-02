Wer überträgt? Salzburg-Bayern heute live in TV und Stream

Der FC Bayern München startet heute bei RB Salzburg in die K.-o.-Phase der Champions League. Wer zeigt das Hinspiel im Achtelfinale live?

Streaminganbieter DAZN überträgt wie schon in der Gruppenphase der Königsklasse auch in den K.-o.-Runden die Mehrheit der Partien live - so auch das Auswärtsspiel der Bayern in Salzburg am heutigen Mittwoch (21 Uhr).

Amazon Prime Video darf weiterhin pro Woche eine Dienstagspartie exklusiv zeigen. Das betrifft auch das Achtelfinalrückspiel zwischen Bayern und Salzburg am Dienstag, 8. März.

Die zweite Partie am heutigen Mittwoch - Inter Mailand gegen den FC Liverpool - ist ebenfalls nur bei DAZN zu sehen.

Übersicht: So teilen sich DAZN und Amazon Prime Video das Achtelfinale auf