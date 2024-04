Wer überträgt Saarbrücken gegen Kaiserslautern live im TV & Stream?

Zwei unterklassige Vereine treffen im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinander. Wo wird die Partie 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern übertragen?

Am Dienstag, 2. April, spielen der FCS und die Roten Teufel aus Kaiserslautern im Saarbrücker Ludwigsparkstadion um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

FCS besiegte drei Bundesligisten, Kaiserslautern einen

Der Weg in die vorletzte Runde war für beide Halbfinalisten kein leichter. Während sich Kaiserslautern unter anderem in der zweiten Runde gegen den Bundesligisten 1. FC Köln durchsetzte und anschließend Absteiger Hertha BSC im Olympiastadion bezwang, musste sich Saarbrücken gleich mit drei Bundesligisten auseinandersetzen. Zunächst besiegten die Saarländer in der zweiten Runde den FC Bayern München, dann Eintracht Frankfurt und schließlich Borussia Mönchengladbach. Für den Drittligisten ist es der zweite Halbfinaleinzug in den letzten fünf Jahren. Kaiserslautern stand zuletzt vor zehn Jahren im Halbfinale.

1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Saarbrücken gegen Kaiserslautern übertragen?

Das Halbfinalspiel kann live bei der ARD gesehen werden. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt Kommentator Tom Bartels und erhält dabei Unterstützung von Thomas Hitzlsperger. Das Spiel wird ebenfalls als Livestream in der ARD-Mediathek übertragen. Alternativ läuft das Spiel auch bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern).

Der Überblick

Partie: 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Kaiserslautern, DFB-Pokal, Halbfinale 2023/24

Datum: Dienstag, 2. April 2024

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung: ARD, Sky