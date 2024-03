Wer überträgt Saarbrücken gegen Gladbach im TV & Stream?

Das Warten hat ein Ende: Im Nachholspiel des DFB-Pokal-Viertelfinales wollen die Saarländer gegen die Fohlen den dritten Teil ihrer Heldengeschichte schreiben. Wer überträgt 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach im TV & Stream?

Mit Verzögerung ist es nun endlich so weit: Bereits am 7. Februar sollte das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Erstligist Borussia Mönchengladbach ursprünglichen ausgetragen werden, doch machte damals Regen den Platz im Ludwigsparkstadion unbespielbar. Über einen Monat später wollen die Saarländer nun an dem nächsten Teil ihres Heldenstücks schreiben und nach dem FC Bayern München (2:1) sowie Eintracht Frankfurt (2:0) den dritten Bundesligisten aus der aktuellen Pokal-Ausgabe werfen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker).

Zeit, die Bilanz aufzubessern?

Bereits zehn Mal trafen die beiden Teams in den beiden höchsten Spielklassen aufeinander. Besonders erfolgreich war das Bundesliga-Gründungsmitglied aus dem Saarland dabei nicht gegen die Fohlen. Einzig im Jahre 1992 konnten die Saarbrücker in einem Pflichtspiel gewinnen (bei 2 Remis und 7 Niederlagen) - damals noch in der Bundesliga.

Doch die Blau-Schwarzen präsentieren sich in den letzten Jahren als Pokalschreck. Schon vor vier Jahren erreichte das Team aus der Landeshauptstadt das Halbfinale des DFB-Pokals - als erster Viertligist der Geschichte. Angeführt von Kapitän Manuel Zeitz und Boné Uaferro, die damals schon Teil der Pokalsensation waren, soll dies wieder geschehen.

Der kommende Gegner für die Saarbrücker - bzw. Gladbacher - ist schon bekannt: Es wartet Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auf den Sieger.

'1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach - alle Spiele mit Gesamtstatistik'

Wo wird Saarbrücken gegen Gladbach übertragen?

Das Viertelfinale des DFB-Pokals wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Ab 20.15 Uhr beginnt im Programm des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF die Vorberichtserstattung im linearen Fernsehen und in der Mediathek. Der Pay-TV Sender Sky begrüßt seine Zuschauer bereits eine Viertelstunde früher.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach).

Die Partie im Überblick:

Partie: 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach, DFB-Pokal-Viertelfinale, 2023/24

Datum: Dienstag, 12. März 2024

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung: ZDF / Sky