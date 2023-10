Wer überträgt Saarbrücken gegen FC Bayern live im TV & Stream?

Der FC Bayern München reist zum Zweitrundenspiel des DFB-Pokals ins Saarland. Wo wird die Partie 1. FC Saarbrücken gegen den FCB übertragen?

Am Mittwoch, dem 1. November, empfängt Drittligist Saarbrücken den FC Bayern. Ob Schiedsrichter Frank Willenborg die Partie um 20.45 Uhr anpfeifen kann, entscheidet sich erst wenige Stunden vor Spielbeginn. Durch heftige Regenfälle wurde in den vergangenen Tagen der Rasen des Ludwigparkstadions in Mitleidenschaft gezogen, so sehr, dass bereits die Drittligapartie gegen Dynamo Dresden am Sonntag aufgrund des Regens abgebrochen wurde.

Zweiter Drittligist für den FCB

In der ersten Pokalrunde feierten die Münchner einen 4:0-Auswärtserfolg gegen den Drittligaaufsteiger Preußen Münster. Während der FCB in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen ist, tun sich die Gastgeber noch schwer. Saarbrücken steht nach elf Spielen in Liga drei auf Rang 15 und konnte erst drei Siege einfahren. Besser sah es allerdings in der ersten Pokalrunde aus. Im August schlugen die Saarbrücker den Zweitligisten Karlsruher SC durch ein spätes Tor von Kai Brünker mit 2:1.

Wo wird Saarbrücken gegen FC Bayern übertragen?

Die Zweitrundenpartie kann live im Free-TV bei der ARD gesehen werden. Ab 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung der Vorberichte, moderiert von Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt Kommentator Florian Naß. Neben der Fernsehübertragung bietet die ARD auch einen Livestream in ihrer Mediathek an. Das Spiel wird ebenfalls bei Sky gezeigt. Der Pay-TV-Sender startet um 20.40 Uhr mit der Berichterstattung.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-Live-Ticker (Saarbrücken gegen FC Bayern) oder in der DFB-Pokal-Live-Konferenz.

Die Partie 1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München im Überblick:

Partie: 1. FC Saarbrücken gegen FC Bayern München, DFB-Pokal 2023/24, 2. Runde

Datum: Mittwoch, 1. November 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung: ARD, Sky

Schiedsrichter: Frank Willenborg