Wer überträgt Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig live im TV und Stream?

Die Ausgangslage für RB Leipzig in der Champions League könnte besser kaum sein. Mit einem Sieg am vierten Spieltag könnte der Einzug ins Achtelfinale schon perfekt sein. Wo läuft die Partie Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig?

Zwei Niederlagen in Folge, in Pokal (0:1 gegen Wolfsburg) und Liga (0:2 gegen Mainz), sorgen für leichte Krisenstimmung bei RB Leipzig. Nun soll es in der Champions League aber wieder positiver werden. Am Dienstagabend, 7. November, spielen die Sachsen in Belgrad. Anpfiff der Partie Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig ist um 21 Uhr.

Achtelfinale schon nach Spieltag 4?

Im Hinspiel vor zwei Wochen setzten sich die Sachsen mit 3:1 gegen Belgrad durch und haben dadurch derzeit in Gruppe G fünf Punkte Vorsprung auf die Serben. Sollte Leipzig gewinnen und Manchester City im Parallelspiel gegen die Young Boys Bern ebenfalls dreifach punkten, wären sowohl die Skyblues als auch Leipzig bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert.

Wo wird Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig übertragen?

Das vierte Gruppenspiel der Leipziger wird am Dienstagabend live und exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN gezeigt. Ab 20.15 Uhr wird Tobi Wahnschaffe dort bis zum Anpfiff moderieren, als Experte begleitet Sebastian Kneißl die Partie im Einzelspiel. Frederik Harder ist der Kommentator der Begegnung.

Der Überblick

Partie: Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig, 4. Spieltag, Champions-League-Gruppenphase 2023/24

Datum: Dienstag, 7. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Rajko Mitic (Belgrad)

Übertragung: DAZN