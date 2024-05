Wer überträgt Regensburg gegen Wiesbaden live im TV & Stream?

In der diesjährigen Relegation zur 2. Bundesliga treffen mit Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden zwei Vereine aufeinander, die sich auf diesem Gebiet bestens auskennen. Wo wird das Relegations-Hinspiel übertragen?

Am Freitag, dem 24. Mai, ist Drittligist Regensburg zuhause gegen Wiesbaden gefordert. Das Relegations-Hinspiel im Jahnstadion wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Wiesbaden ohne Coach - Drittligisten setzen sich öfter durch

Am 31. Spieltag stand Wiesbaden in dieser Saison erstmals auf dem 16. Tabellenplatz, diesen konnte der SVWW nicht mehr abgeben und steht nun dem Abstieg in die Drittklassigkeit gegenüber. Fehlen wird dabei Interimstrainer Nils Döring, der nach seinem Platzverweis gegen St. Pauli vom DFB für ein Spiel Innenraumverbot erhielt.

Seit der Wiedereinführung der Relegation zur Saison 2008/09 setzte sich elf Mal der Drittligist durch, nur vier Zweitligisten konnten sich den Klassenerhalt sichern. Zu den erfolgreichen Drittligisten zählen auch die beiden Klubs der diesjährigen Austragung. Regensburg setzte sich 2012 aufgrund der Auswärtstorregel gegen den Karlsruher SC durch, in der Saison 2016/2017 gelang es dem Jahn ein zweites Mal durch die Relegationsspiele aufzusteigen. Wiesbaden war ebenfalls schon zwei Mal als Drittligist in der Relegation gefordert: Im Jahr 2019 setzten sich die Hessen gegen den FC Ingolstadt durch und in der vergangenen Saison besiegte der SVWW Arminia Bielefeld.

Wo wird Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden übertragen?

Das Hinspiel der Relegation wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Sat.1 beginnt mit der Vorberichterstattung um 19.50 Uhr. Parallel wird die Übertragung auch im Livestream auf ran.de zu sehen sein. Als dritte Option kann auch auf Sky zurückgegriffen werden, der Pay-TV-Anbieter berichtet ab 20 Uhr über das Duell zwischen Regensburg und Wiesbaden.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden).

Der Überblick:

Partie: Jahn Regensburg gegen SV Wehen Wiesbaden, 2. Bundesliga-Relegation, Hinspiel 2023/24

Datum: Freitag, 24. Mai 2024.

Anstoßzeit: 20.30 Uhr

Ort: Jahnstadion, Regensburg

Übertragung: Sat.1, ran.de, Sky