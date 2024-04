Wer überträgt Red Bull Salzburg gegen SK Rapid live im TV & Stream?

Am Sonntagabend schließt das immer wieder emotionale Duell zwischen Serienmeister und Rekordchampion den 25. Spieltag ab. Wer zeigt die Partie Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien live? Hier finden Sie die Antwort.

Serienmeister Red Bull Salzburg steht am Sonntag (17 Uhr) die nächste schwierige Aufgabe ins Haus. Die Salzburger wollen sich in der Bundesliga daheim gegen Rapid für das bittere Cup-Aus im Halbfinale gegen Sturm Graz (3:4) rehabilitieren und stehen dabei einigermaßen unter Druck. Gelingt der angestrebte sechste Ligasieg in Folge nicht, könnte der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger Sturm von derzeit fünf Punkten wieder schmelzen.

Acht Runden sind noch zu spielen, ein direktes Duell der beiden Titelrivalen in Salzburg ist am 28. April noch ausständig. Vorerst gilt der volle Fokus der Bullen aber Rapid. "Wir haben ein paar Dinge angesprochen, damit wir am Sonntag wieder schlagkräftig sind, so wie man uns kennt", erklärte Trainer Gerhard Struber.

Wo wird RB Salzburg gegen SK Rapid übertragen?

Das Bundesligaspiel von Red Bull Salzburg gegen Rapid ist live im Pay-TV auf "Sky Sport Austria 1" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 16.30 Uhr läuft die Übertragung, der Kommentator heißt Martin Konrad.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Red Bull Salzburg gegen SK Rapid) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien im Überblick

Match: FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid (Bundesliga-Meistergruppe - 25. Spieltag)

Datum: Sonntag, 7. April 2024, 17 Uhr

Ort: Red-Bull-Arena, Wals-Siezenheim

Übertragung: Sky Sport Austria 1 und Sky-Sport-Austria-1-Livestream