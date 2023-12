Wer überträgt Red Bull Salzburg gegen Benfica Lissabon live im TV & Stream?

Am Dienstagabend empfängt Österreichs Meister Red Bull Salzburg am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Benfica Lissabon. Wo wird die Partie Salzburg gegen Benfica übertragen?

Auch bei der fünften Champions-League-Teilnahme in Folge hat das letzte Gruppenspiel für Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg Finalcharakter. Durfte man in den vergangenen Jahren vor den "Endspielen" noch von einem Verbleib in der Königsklasse träumen, so geht es am Dienstag (21 Uhr) um den Umstieg in die Europa League. Selbst eine Niederlage mit einem Tor Unterschied wäre für die Salzburger im Heimspiel gegen Benfica Lissabon dafür ausreichend.

Auf Verwalten will Gerhard Struber sein junges Team beim Showdown aber nicht spielen lassen. "Das wäre für unsere Mannschaft schwierig, weil sie noch nicht viele Erfahrungen in diese Richtung hat sammeln können", meinte der Salzburg-Coach.

Die "Bullen wollen "proaktiv" sein und habe trotz der Ausgangssituation mehr zu gewinnen als zu verlieren. "Wir werden ein mentales Drehbuch schnitzen für die Jungs, damit wir mit vollem Elan reingehen und am Ende gegen den Favoriten gewinnen können."

Wo wird RB Salzburg gegen Benfica Lissabon übertragen?

Das Champions-League-Spiel von Red Bull Salzburg gegen Benfica Lissabon ist live im Pay-TV auf "Sky Sport Austria 2" zu sehen. Außerdem bietet der Sender auch einen Livestream an. Ab 20 Uhr starten die Vorberichte, der Kommentator heißt David Eder.

Auch der Online-Streamingdienst "DAZN" hat die Partie in seinem Programm, allerdings nur in der Konferenz.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Red Bull Salzburg gegen Benfica Lissabon).

Die Partie Red Bull Salzburg gegen Benfica Lissabon im Überblick

Match: Red Bull Salzburg vs. Benfica Lissabon (Champions-League-Gruppe D - 6. Spieltag)

Datum: Dienstag, 12. Dezember 2023, 21 Uhr

Ort: Red-Bull-Arena, Wals-Siezenheim

Übertragung: Sky Sport Austria 2, DAZN