Wer überträgt Real Madrid gegen Manchester City heute live im TV & Stream?

Real Madrid empfängt in der Champions League Manchester City. Eine Partie mit Final-Charakter, doch die beiden Hochkaräter treffen bereits im Viertelfinale aufeinander. Wo wird die Partie Real Madrid gegen Manchester City übertragen?

Wenn die beiden letzten Champions-League-Gewinner im direkten Duell aufeinandertreffen, ist in jedem Fall Spannung angesagt. Der amtierende Titelträger Manchester City setzte sich in seinem Achtelfinale zweimal jeweils souverän mit 3:1 gegen den FC Kopenhagen durch. Größere Probleme hatte da schon Real Madrid mit RB Leipzig: Die Königlichen profitierten im Hinspiel (1:0) von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters und mussten auch im Rückspiel (1:1) ordentlich zittern, um ins Viertelfinale zu kommen. Am heutigen Dienstag, den 09. April, empfängt Real Madrid Manchester City nun im Hinspiel des Viertelfinals im Santiago Bernabeu. Los geht's um 21 Uhr.

Immer wieder das gleiche Duell

Keine Überraschung ist, dass die beiden Spitzenteams des europäischen Fußballs in jüngerer Vergangenheit in der K.-o.-Phase der Champions League regelmäßig aufeinander treffen - seit 2016 gab es alleine schon acht Duelle! Auch in der vergangenen Spielzeit standen sich Pep Guardiola und Carlo Ancelotti schon gegenüber, damals im Halbfinale der Königsklasse. Nach einem engen Hinspiel (1:1) entzauberten die Skyblues vor heimischer Kulisse die Königlichen klar und deutlich (4:0).

Real Madrid gegen Manchester City - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Real Madrid gegen Manchester City übertragen?

Das Viertelfinal-Hinspiel überträgt DAZN live und exklusiv. Die Berichterstattung aus dem Santiago Bernabeu beginnt beim Sport-Streaming-Anbieter ab 20.30 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Real Madrid gegen Manchester City) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie Real Madrid gegen Manchester City im Überblick:

Partie: Real Madrid gegen Manchester City, Viertelfinal-Hinspiel, Champions League 2023/24

Datum: Dienstag, 09. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Santiago Bernabeu, Madrid

Übertragung: DAZN