Wer überträgt Real Madrid gegen FC Bayern heute live im TV & Stream?

Für den Traum vom Finale in Wembley muss Bayern München in Madrid gewinnen. Wo wird die Champions-League-Rückspiel FC Bayern München gegen Real Madrid übertragen?

Eine letzte Hürde wartet auf den FC Bayern München noch auf dem Weg nach Wembley: Am Mittwoch, den 08. April, reist der deutsche Rekordmeister für das Rückspiel im Halbfinale der Champions League zu den Königlichen aus Madrid.

Ab 21 Uhr entscheidet sich dann im Santiago Bernabeu, ob Thomas Tuchel auch mit seinem dritten Verein in Folge das Finale der Champions League erreicht und so die Münchner an den Ort ihres Triumphes von 2013 zurückführt.

Alles offen - auch dank Kim

Das Hinspiel in der Vorwoche lässt derweil alle Möglichkeiten offen. Zwar präsentierte sich der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena als das bessere Team, doch sicherte sich Real Madrid dank eines Doppelpackes von Vinicius Junior eine gute Ausgangslage vor dem Rückspiel im Madrider Fußballtempel.

Besonders Bayern-Verteidiger Kim spielte dabei eine Hauptrolle (kicker-Note 6). Der Sommer-Neuzugang spekulierte beim 0:1 zu sehr auf einen möglichen Ballgewinn und sorgte durch sein plumpes Einsteigen für den Elfmeter, der zum 2:2-Endstand führte. In der spanischen Hauptstadt heißt es nach den beiden Negativbeispielen im Hinspiel, dieses Mal die Unaufmerksamkeiten abzustellen, um dank eines Sieges - zur Not auch im Elfmeterschießen - ins Finale einzuziehen.

Bayern München gegen Real Madrid - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Real Madrid gegen FC Bayern München übertragen?

Ob der FC Bayern München elf Jahre nach dem deutschen Finale wieder nach Wembley zurückkehrt - und ob Thomas Tuchel mit dem dritten Verein das CL-Finale erreicht -, können die Zuschauer live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN sehen. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra zum Halbfinal-Rückspiel beginnt bei der Onlineplattform ab 20 Uhr. Kommentator Jan Platte sowie Experte Michael Ballack begleiten ab 21 Uhr das Spiel, während Reporter Daniel Herzog im Anschluss auf Stimmenjagd geht.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Real Madrid gegen Bayern München) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Die Partie Real Madrid gegen Bayern München im Überblick:

Partie: Real Madrid gegen FC Bayern München, Halbfinal-Rückspiel, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 08. Mai 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Santiago Bernabeu, Madrid (Spanien)

Übertragung: DAZN