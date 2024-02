Wer überträgt RB Leipzig gegen Real Madrid heute live im TV & Stream?

Zum Auftakt der K.-o.-Phase in der Champions League empfangen die Sachsen die Königlichen aus Madrid. Wo wird die Partie RB Leipzig gegen Real Madrid live im TV & Stream übertragen?

In der Champions League beginnt die entscheidende Phase auf dem Weg Richtung Wembley: Mit dem Achtelfinal-Hinspiel zwischen RB Leipzig und Real Madrid starten die diesjährigen K.-o.-Runden. Zum Auftakt empfangen die Sachsen den Gast aus der spanischen Hauptstadt ab 21 Uhr in der heimischen Red Bull Arena.

Gute Erinnerungen an die vergangene Saison

Das Team von Marco Rose erinnert sich dabei gerne an die Königlichen aus Madrid. Bereits in der vergangenen Champions-League-Saison gastierten die Madrilenen in Leipzig - damals noch in der Gruppenphase. Gegen bereits qualifizierte Spanier, die einige Stammspieler schonten, gewannen die Gastgeber damals dank Treffern von Werner, Nkunku sowie Gvardiol mit 3:2 und machten einen wichtigen Schritt Richtung K.-o.-Phase. Das Hinspiel im Santiago Bernabeu verlor RB gegen den 14-fachen Champions-League-Sieger mit 0:2.

Für die Leipziger war schließlich im Achtelfinale gegen den späteren Champions-League-Sieger Manchester City Schluss, das Team von Carlo Ancelotti schied erst im Halbfinale aus - ebenfalls gegen die Skyblues.

RB Leipzig gegen Real Madrid - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird RB Leipzig gegen Real Madrid übertragen?

Das Achtelfinal-Hinspiel wird live und exklusiv bei Amazon Prime Video (Anzeige) übertragen. Beim Streamingdienst begrüßen ab 20 Uhr Sebastian Hellmann und seine Gäste Matthias Sammer, Josy Henning und Thomas Hitzlsperger die Zuschauer. Kommentiert wird das Spiel ab 21 Uhr von Jonas Friedrich und Experte sowie Weltmeister Benedikt Höwedes.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (RB Leipzig gegen Real Madrid) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: RB Leipzig gegen Real Madrid, Achtelfinale, Hinspiel (Champions League 2023/24)

Datum: Dienstag, 13. Februar 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig (Deutschland)

Übertragung: Amazon Prime Video