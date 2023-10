Wer überträgt RB Leipzig gegen Manchester City live im TV & Stream?

Auswärts in Bern haben die Leipziger die erste Hürde in der Champions League genommen. Am zweiten Spieltag steht nun ein echter Kracher an. Wo wird die Partie RB Leipzig gegen Manchester City übertragen?

Dreimaliger Jubel: RB Leipzig setzte sich beim Champions-League-Auftakt mit 3:1 in Bern durch. IMAGO/Picture Point LE