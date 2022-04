Wer überträgt? RB Leipzig gegen Atalanta live in TV und Stream

Die Viertelfinals der Europa League stehen an. Wer zeigt welche Spiele live in TV und Stream?

Am Donnerstag empfängt RB Leipzig Atalanta Bergamo (18.45 Uhr). Die Sachsen, aktuell Tabellenvierter der Bundesliga, bekommen es mit Sechsten der Serie A zu tun. Beide Mannschaften nahmen an der Gruppenphase der Champions League teil, wurden aber als jeweiliger Gruppendritter in die Europa League abgestuft.

Live zu sehen ist das Spiel zwischen Leipzig und Bergamo exklusiv im Stream über RTL+.

Leipzig hätte im Achtelfinale gegen Spartak Moskau antreten müssen, doch weil die UEFA alle russischen Teams von den europäischen Wettbewerben wegen des Krieges gegen die Ukraine ausschloss, hatte RB ein Freilos. Atalanta dagegen setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen (3:2, 1:0) durch.