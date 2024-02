Wer überträgt PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund heute live im TV & Stream?

Der BVB reist für das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals in die Niederlande. Wo wird die Partie der PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund heute live im TV & Stream übertragen?

Nach den schweren Auswärtsspielen in der sogenannten "Todesgruppe" F in Mailand, Newcastle und Paris wartet auf die Borussia im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel die ca. 150 Kilometer lange Reise ins Nachbarland. Ein leichtes Los für das Team von Edin Terzic? Das bleibt zu bezweifeln, denn im Philips-Stadion wartet der souveräne Tabellenführer der niederländischen Eredivisie, die PSV Eindhoven. Anpfiff im Stadtteil Frederiklan ist um 21 Uhr.

Duell mit einem alten Bekannten

Für die Borussia wird es erst das dritte Pflichtspiel in der Vereinsgeschichte gegen die Niederländer aus der Provinz Nordbrabant. Zuvor trafen beide Teams nur in der Vorrunde der Champions League 2002/03 aufeinander - damals noch an der Dortmunder Seitenlinie: Matthias Sammer. Nach einem Sieg im Philips-Stadion (3:1) trennten sich beide Mannschaften knapp drei Wochen später unentschieden (1:1).

Mehr lohnt sich da der Blick in die jüngere Vergangenheit, denn es kommt zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Peter Bosz, Trainer des BVB von Juli 2017 bis Dezember 2017, ist für den Aufschwung beim Traditionsverein zuständig. Erstmals seit der Saison 17/18 kann die PSV die heimische Meisterschaft gewinnen und auch in der Champions League demonstrierten die Niederländer dank eines Sieges in Sevilla oder eines Remis gegen Arsenal, dass der Europapokal-der-Landesmeister-Sieger von 1987/88 ein würdiger Gegner ist.

Wo wird PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund übertragen?

Das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen der PSV Eindhoven und dem BVB können die Zuschauer live und exklusiv auf Amazon Prime Video (Anzeige) sehen. Die Übertragung beginnt beim Streaming-Dienst um 20 Uhr, das Spiel startet ab 21 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund, Achtelfinale, Hinspiel (Champions League 2023/24)

Datum: Dienstag, 20. Februar 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Philips-Stadion, Eindhoven (Niederlande)

Übertragung: Amazon Prime Video