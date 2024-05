Wer überträgt Preußen Münster gegen Bayern München live in TV & Stream?

Der FC Bayern München steigt verspätet in die diesjährige DFB-Pokalsaison ein. Wo wird die Partie Preußen Münster gegen Bayern München übertragen?

Weil Bayern am Erstrunden-Wochenende des DFB-Pokals den deutschen Supercup mit RB Leipzig bestritt (0:3), steigt der deutsche Rekordmeister erst rund eineinhalb Monate später in den Wettbewerb ein. Am Dienstagabend gilt es, die Pflichtaufgabe bei Drittligist Preußen Münster erfolgreich zu absolvieren. Anpfiff ist dabei um 20.45 Uhr.

Bayern probt erfolgreich - Münster mit Remis

Der sich in Topform befindende FCB schoss am Samstagnachmittag den VfL Bochum mit 7:0 aus der Allianz Arena, wobei allen voran Sommer-Neuzugang Harry Kane glänzte und mit seinem Dreierpack zum Sprung auf den ersten Platz der Bundesligatabelle verhalf. Gut möglich, dass der Engländer ähnlich wie viele seiner Kollegen am Dienstag die Partie erst einmal von der Bank aus beobachtet, steht für die Bayern am kommenden Samstag doch schon das Topspiel bei RB Leipzig an (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Preußen Münster, das in der vorangegangenen Spielzeit noch in der Regionalliga spielte, trennte sich am letzten Wochenende 1:1-Remis vom VfB Lübeck. Mit acht Punkten aus sieben Spielen steht im Moment Platz 15 zu Buche. Ein Sieg des Drittligisten über die großen Bayern käme definitiv einer Sensation gleich.

Wer zeigt die Bayern in Münster?

Das ZDF überträgt die Partie live und in voller Länger im frei empfangbaren TV. Ab 20.15 Uhr meldet sich das zweite deutsche Fernsehen live aus Münster. Moderator ist Sven Voss, der von Experte René Adler und Kommentator Oliver Schmidt unterstützt wird. Daneben zeigt ebenfalls "Sky" das Duell zwischen David und Goliath live ab 20.15 Uhr, beim Pay-TV-Sender kommentiert der erfahrene Wolff Fuss.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker LIVE!-Ticker (Preußen Münster gegen Bayern München).

Der Überblick

Partie: Preußen Münster gegen den FC Bayern München, 1. Runde, DFB-Pokal 2023/24

Datum: Dienstag, 26. September

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Preußenstadion (Münster)

Übertragung: ZDF/Sky