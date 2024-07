Wer überträgt Portugal gegen Slowenien heute live im TV und Stream?

In der Gruppenphase konnte Portugal nicht immer überzeugen, Slowenien blieb im Gegensatz dazu ungeschlagen. Wo wird die Partie zwischen Portugal und Slowenien übertragen?

Am Montag, den 1. Juli, duellieren sich Portugal und Slowenien bei der Europameisterschaft in Deutschland um ein Viertelfinal-Ticket. Anpfiff zwischen der Seleçao und Slowenien wird in Frankfurt um 21 Uhr sein.

Wie geht Portugal mit der Enttäuschung um?

Der Europameister von 2016 startete - angeführt von Stürmer Cristiano Ronaldo, gut ins Turnier und konnte sowohl gegen Tschechien als auch gegen die Türkei letztlich souverän gewinnen. Doch am letzten Spieltag kassierte die Seleçao von Spanier Roberto Martinez völlig überraschend eine 0:2-Niederlage gegen den krassen Außenseiter Georgien. Dennoch reichten die sechs Punkte am Ende für den Gruppensieg.

Weitaus weniger Achterbahnfahrten gab es da bei Gegner Slowenien. Die Mannschaft von Matjaz Kek erarbeitete sich in allen drei Vorrunden-Partien ein Remis, das reichte letztlich zum Weiterkommen - und für mehr? Erinnerungen werden wach an den Achtelfinal-Gegner Portugal, der 2016 nur ein einziges Spiel über 90 Minuten gewinnen konnte (das Halbfinale gegen Wales) und am Ende die Trophäe sogar in den Himmel streckte.

Wird Slowenien also zum Stolperstein für Portugal? Aus der Statistik lässt sich nur wenig ablesen, da die beiden Länder noch nie bei einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen sind.

Überhaupt gab es erst ein direktes Duell - dieses ist aber gerade einmal drei Monate her. Damals gewann Slowenien etwas überraschend mit 2:0. Dieses Ergebnis wird für das anstehende Spiel Mut machen.

Portugal gegen Slowenien - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt Portugal gegen Slowenien?

Für das Achtelfinalspiel Portugal gegen Slowenien ist die ARD verantwortlich. Im Anschluss an die Tagesschau beginnt die Übertragung im Ersten um 20.15 Uhr. Um 21 Uhr geht es dann mit dem Kommentar live aus Frankfurt los. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Zudem kann das Achtelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Überblick:

Partie: Portugal gegen Slowenien, EM 2024, Achtelfinale

Datum: Montag, 01. Juli, 21 Uhr

Ort: Frankfurt Arena, Frankfurt

Übertragung: ARD/ARD Mediathek, MagentaTV