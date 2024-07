Wer überträgt Portugal gegen Frankreich live im TV & Stream?

Im Viertelfinale treffen zwei europäische Schwergewichte aufeinander, die zuletzt so schienen, als hätten sie das Toreschießen vergessen. Wer überträgt die Partie zwischen Portugal und Frankreich?

Am Freitag, den 05. Juli, duellieren sich die Selecao und die Equipe Tricolore im Kampf um eines der begehrten Tickets fürs Halbfinale der Europameisterschaft in Deutschland. Anpfiff im Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich wird im Hamburger Volkspark um 21 Uhr sein, Michael Oliver aus England wird das Spiel leiten.

Schlechte französische Erinnerungen

Zwar treffen in der Hansestadt zwei europäische Schwergewichte aufeinander, dennoch stottern bei beiden Mannschaften noch die Offensiven, insbesondere bei den Franzosen: Die Equipe Tricolore schoß bei der EM noch kein einziges eigenes Tor aus dem Spiel heraus. Zwei Eigentore - inklusive dem von Vertonghen im Achtelfinale (1:0) - und ein Elfmeter stehen bislang für die hochwertig besetzte Offensive um Kylian Mbappé zu Buche.

Doch auch die Portugiesen verzweifeln am Toreschießen, seit mittlerweile über 240 Minuten wartet die Selecao auf ein Erfolgserlebnis - exemplarisch präsentierten sich auch zuletzt die Freistöße des bei der EM noch torlosen Cristiano Ronaldos im Achtelfinale. So musste gegen Slowenien (3:0 i.E.) Torhüter Diogo Costa mit drei gehaltenen Elfmetern zum Helden im Elfmeterschießen avancieren.

Für Spannung könnten vor allem die letzten Aufeinandertreffen beim größten kontinentalen Fußballturnier sorgen, denn besonders gute Erinnerungen hat die Equipe Tricolore nicht an die Mannschaft von der iberischen Halbinsel, auf die sie bei der dritten Ausgabe in Folge trifft. Zwar trennten sich beide das letzte Mal mit einem Remis in der Gruppenphase, aber ausgerechnet im Finale der Europameisterschaft 2016 im eigenen Land unterlagen Les Bleus dank eines Distanztreffers von Eder in der Verlängerung mit 0:1.

Portugal gegen Frankreich - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt Portugal gegen Frankreich?

Das Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich wird vom ZDF sowohl im Free-TV als auch im Stream in der ZDFmediathek übertragen. Ab 20.15 begrüßt Jochen Breyer, unterstützt von den Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp, die Zuschauer mit der Vorberichterstattung. Das Spiel wird ab 21 Uhr von Claudia Neumann kommentiert.

Zudem bietet MagentaTV, das sich die Rechte für alle EM-Spiele sicherte, das Spiel im Pay-TV sowie im kostenpflichtigen Live-Stream an.

Überblick:

Partie: Portugal gegen Frankreich, Europameisterschaft 2024, Viertelfinale

Datum: Freitag, 05. Juli, 21 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung: ZDF/ZDF Mediathek, MagentaTV