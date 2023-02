Wer überträgt Paris St. Germain gegen FC Bayern live in TV & Stream?

Am Dienstagabend empfängt Paris Saint Germain den FC Bayern München zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Wer zeigt die Partie Paris St. Germain gegen den FC Bayern in TV und Stream?

In nur wenigen Tagen wird es für die Bayern ernst: Am Dienstag (14. Februar) trifft der Rekordmeister ab 21 Uhr im Prinzenpark auf PSG. Ergebnistechnisch haben die Münchener ihre Generalprobe zwar deutlich besser als Paris gestaltet, dennoch war FCB-Coach Julian Nagelsmann nach dem 3:0-Erfolg über den VfL Bochum kritisch eingestellt: "Wenn wir so spielen am Dienstag, dann wird es nicht reichen, um weiterzukommen."

Mbappé-Einsatz offen - Bei Bayern ist noch Luft nach oben

Ein weiteres Mal überzeugten die Bayern spielerisch nicht über die volle Distanz, gegen Paris müsse man laut Nagelsmann "ein überragendes Spiel machen". Auf Seiten der Pariser, die am Samstag mit ihrer B-Elf 1:3 bei der AS Monaco verloren, muss ebenfalls eine klare Leistungssteigerung her, zudem ist der Einsatz von Angreifer Kylian Mbappé (7 Tore in der Champions League) offen.

Wer überträgt den CL-Kracher?

Das Hinspiel wird live und exklusiv bei "Amazon Prime Video" übertragen. Der Streamingdienst startet seine Übertragung, durch die Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning führen, ab 20 Uhr. Kommentiert wird der Champions-League-Kracher von Jonas Friedrich und Weltmeister Benedikt Höwedes.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker LIVE!-Ticker (Paris gegen Bayern) oder in der Champions-League LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: Paris St. Germain gegen FC Bayern München, Achtelfinale, Champions League 2022/23

Datum: Dienstag, 14. Februar 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Parc des Princes, Paris

Übertragung: Amazon Prime Video

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Die Gesamtstatistik zwischen Paris und Bayern