Wer überträgt Paris Saint-Germain gegen Barcelona live im TV & Stream?

Im Viertelfinale der Champions-League kommt es zur Wiederauflage des Klassikers zwischen PSG und Barca. Wo wird die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona heute übertragen?

Eine Begegnung mit Brisanz wartet auf Paris Saint-Germain und den FC Barcelona: Im Viertelfinale der Königsklasse trifft die Mannschaft aus der französischen Hauptstadt einmal mehr auf den viermaligen Champions-League-Sieger - selten wurden die Zuschauer enttäuscht.

Seit 2013 duellierten sich die beiden europäischen Top-Mannschaften bereits zehnmal in der Champions-League - dabei bewahrheitet sich meist der Spruch: "Des einen Glücks ist des anderen Leids", denn nur in zwei dieser Spiele trafen beide Mannschaften in der Gruppenphase aufeinander.

Eine magische Nacht im Camp Nou

Unvergessen bleibt dabei das Achtelfinale 2017: Nach einer 4:0-Sieg im Hinspiel wähnten sich die Pariser lange Zeit bereits im Viertelfinale, ehe die Katalanen im Camp Nou das schier unmögliche vollbrachten und dank eines Doppelpacks sowie des 6:1-Treffers von Sergi Roberto in der fünften Minute der Nachspielzeit PSG ins Tal der Tränen stürzten.

Vier Jahre später konnten sich die Franzosen - zumindest teilweise - für das dramatische Ausscheiden revanchieren und ebneten mit einem souveränen 4:1-Erfolg den Weg ins Viertelfinale. Nun wird beginnend mit dem Hinspiel am Mittwoch ab 21 Uhr im Parc des Princes ein weiteres Kapitels des Thrillers geschrieben.

Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Paris Saint-Germain gegen Barcelona übertragen?

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona wird live und exklusiv vom Streaming-Anbieter DAZN übertragen. Bereits um 20 Uhr starten beim Online-Dienst die Vorberichte, ab 21 Uhr kommentieren Uli Hebel sowie Experte Sebastian Kneißl das Spiel.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie Paris Saint-Germain gegen Barcelona im Überblick:

Partie: Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona, Viertelfinal-Hinspiel, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 10. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Parc des Princes, Paris

Übertragung: DAZN